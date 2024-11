Film Rita Ora und Sterling K. Brown: Rollen in ,Voltron‘

Rita Ora attends the 76th Primetime Emmy Awards LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2024, 16:00 Uhr

Die Stars haben sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Rita Ora und Sterling K. Brown haben sich der Besetzung von ,Voltron‘ angeschlossen.

Die 34-jährige Sängerin und der 48-jährige ,This Is Us‘-Schauspieler werden gemeinsam mit Henry Cavill, John Kim und Daniel Quinn-Toye in dem neuen Blockbuster des ,Red Notice‘-Filmemachers Rawson Marshall Thurber für Amazon MGM Studios mitwirken.

Obwohl die Handlungsdetails des neuen Projekts noch unter Verschluss gehalten werden, wird der kommende Film eine Realverfilmung der beliebten Mecha-Anime-Serie ,Voltron: Defender of the Universe‘ sein, die einem Bataillon namens Robot Lions und ihren jugendlichen Piloten folgt, als sie versuchen, den bösen König Zarkon zu besiegen und das Galra-Imperium zu übernehmen. Thurber wird bei ,Voltron‘ nicht nur die Regie führen, sondern den Film auch zusammen mit Todd Lieberman (Hidden Pictures), Bob Koplar (World Events Productions) und David Hoberman (Hobie Films) produzieren. Der ,Central Intelligence‘-Filmemacher hatte vor kurzem Andeutungen darüber gemacht, dass sein ,Voltron‘-Streifen „den ikonischen Elementen treu bleiben“ werde, die die Fans lieben. In einer Videobotschaft, die im vergangenen Monat während der VoltCon in Indianapolis geteilt wurde, erklärte Thurber, der zusammen mit Ellen Shanman das Drehbuch für ,Voltron“ schreibt: „Ich möchte sicherstellen, dass wir dem Herzen und dem Geist von ‚Voltron‘ treu bleiben werden. In diesem Film werden wir eine völlig neue Generation von Piloten vorstellen.“