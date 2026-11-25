Stars Rob Lowe wurde nach Sexvideo-Skandal zum Schweigen geraten

Rob Lowe - AVALON - Utah - Jan - 2026 - THE MUSICAL Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 10:00 Uhr

Rob Lowe wurde nach seinem Sexvideo-Skandal zum Schweigen geraten.

Rob Lowe zog sich während des Sexvideo-Skandals weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Hollywood-Insider hätten ihm damals geraten, sich nicht zu verteidigen. Der Schauspieler folgte diesem Rat und verbrachte die Zeit überwiegend in seinem Zuhause. Der heute 62-Jährige war gerade einmal 24 Jahre alt, als 1989 private Aufnahmen veröffentlicht wurden, die ihn mit zwei Frauen zeigten. Eine der beiden war erst 16 Jahre alt. Der Skandal entwickelte sich schnell zu einem internationalen Medienthema. Besonders brisant: Lowe befand sich zu diesem Zeitpunkt bei den Filmfestspielen in Cannes, wo er seinen Film ‚Bad Influence‘ ankündigen wollte. Der Thriller kam 1990 in die Kinos.

In seiner neuen Netflix-Dokumentation ‚Rob Lowe: The Outsider‘ blickt der Schauspieler auf diese schwierige Phase zurück. „Mir wurde von den besten Leuten Hollywoods geraten, mich nicht zu verteidigen. Also tat ich es auch nicht, denn sie sind schließlich die Experten“, erklärte er. Als die Situation immer weiter eskaliert sei, habe er sich abgeschottet. „Ich blieb einfach in meinem Haus. Ich bin überhaupt nicht mehr rausgegangen.“ Auch Robs Bruder Chad Lowe bekam mit, wie sehr die Ereignisse seinen Bruder belasteten. Die Situation habe ihn beunruhigt, erinnerte er sich in der Dokumentation. „Er war so isoliert, dass ich mir nicht sicher war, wie es ihm ging. Ich hörte nur, dass ihn das Ganze enorm mitnahm und dass er keine Anrufe entgegennahm. Das war völlig untypisch für ihn.“

Rob Lowe, der sich außergerichtlich mit der Familie der Minderjährigen einigte, betonte, nichts von ihrem tatsächlichen Alter gewusst zu haben. Strafrechtlich wurde er in der Angelegenheit nicht angeklagt. „Ich will die Geschichte im Nachhinein nicht umschreiben, aber wir waren in einer Bar, in die man erst ab 21 Jahren hineinkam. Ich war ein bekannter Filmschauspieler und musste am Eingang meinen Ausweis zeigen. Ich hatte keine Ahnung, dass eines der Mädchen minderjährig war“, sagte er. Zudem behauptete Lowe, das Video sei gestohlen worden. Ihm sei bewusst gewesen, dass es möglicherweise veröffentlicht werden könnte. Mehrere Menschen hätten hohe Geldsummen verlangt, damit die Aufnahmen nicht an die Öffentlichkeit gelangten. Er habe sich jedoch nicht erpressen lassen wollen. Rückblickend kommentierte er ironisch: „Na, denen habe ich es wohl gezeigt, oder?“