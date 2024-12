Musik Robbie Williams: Mitgefühl mit Oasis in Hinblick auf Diskussionen über Ticketpreise

Robbie Williams - Better Man Premiere - Spain - December 4th 2024 - Carlos Alvarez - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 16:00 Uhr

Robbie Williams erzählte, dass er nach den Diskussionen rund um die dynamische Preisgestaltung von Konzerten Mitgefühl für Oasis empfunden habe.

Die ,Roll With It‘-Musiker Noel und Liam Gallagher mussten in diesem Sommer wegen der hohen Ticketpreise für ihre Reunion-Konzerte im nächsten Jahr heftige Kritik einstecken und Robbie findet, dass die Musikbranche daraus etwas lernen sollte.

Der ,Angels‘-Künstler verriet in einem Gespräch mit dem ,The Face‘-Magazin: „Ich denke, dass die gesamte Musikbranche gerade etwas gelernt hat. Ich hatte zuvor noch nie an einem Meeting teilgenommen, bei dem es darum ging, wie viel die Tickets kosten werden. Und ich glaube, dass Oasis das auch noch nicht getan haben. Liam hat definitiv nicht gewusst: ‚So viel werden die Tickets kosten. Wir werden diese Sache namens dynamische Preisgestaltung einführen.‘ Ich kenne dynamische Preisgestaltung nur wegen Oasis.“ Williams fügte hinzu: „Jetzt, mit den Ticketpreisen, sagt sich die ganze Branche einfach: ‚Genau, wir können keinen verarschen. Also glaube ich, dass ich keinen verarschen werde.‘ Auch ich lebe in einer Blase und weiß nicht, wie viel ein halber Liter Milch kostet. Ich möchte den üblichen Preis wert sein. Egal, welchen Preis Sie für ein Ticket verlangen, irgendjemand auf Twitter wird darüber empört sein.“ Robbie veröffentlicht sein neues Album im nächsten Jahr und hat bereits angedeutet, dass viele ikonische Künstler an seiner neuen Platte mitgewirkt haben.