Musik Robbie Williams veröffentlicht Gitarrenhymne ‚Spies‘

Robbie Williams - credit: Jason Hetherington BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2025, 18:00 Uhr

Robbie Williams hat die gewaltige gitarrengetriebene Hymne ‚Spies‘ veröffentlicht.

Der Track stammt aus dem kommenden Album ‚BRITPOP‘ des ehemaligen Take-That-Sängers und der ‚Rock DJ‘-Hitmacher arbeitete dabei mit seinen bewährten Kollaborateuren Karl Brazil und Owen Parker zusammen. ‚Spies‘ ist die zweite Single aus der Sammlung, nach ‚Rocket‘, das ein Feature von Black-Sabbath-Legende Tony Iommi enthält.

‚BRITPOP‘ ist das Album, das Robbie immer machen wollte, nachdem er Take That verlassen hatte. Der ‚Angels‘-Hitmacher benannte das Album nach jener Ära, in der er sich berüchtigte öffentliche Fehden mit Oasis’ Liam und Noel Gallagher lieferte. Das Albumcover zeigt den roten Trainingsanzug, den Robbie beim Glastonbury Festival 1995 trug – dort feierte er ausgelassen mit Frontmann Liam, den er kurzzeitig als Freund betrachtete, etwa zur selben Zeit, als er die Boyband Take That verließ.

Robbie sagte über ‚BRITPOP‘: „Ich wollte das Album schaffen, das ich 1995 nach meinem Ausstieg bei Take That schreiben und veröffentlichen wollte. Es war der Höhepunkt des Britpop und ein goldenes Zeitalter für britische Musik.“ Robbie habe mit einigen seiner „Helden“ an dem Album gearbeitet, das roh sei, viele Gitarren-Sounds enthalte und einen noch optimistischeren und hymnischen Klang als Robbies sonstige Musik habe. „Da ist ein bisschen ‚Brit‘ drin und definitiv auch ein bisschen ‚Pop‘ – ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Werk und freue mich darauf, dass die Fans dieses Album hören. Ich kann es auch kaum erwarten, bei meiner kommenden ‚Britpop‘-Tour ein oder zwei Songs daraus zu spielen – die ich natürlich im Vereinigten Königreich eröffne.“

Noel Gallagher nannte Robbie zu Britpop-Zeiten berüchtigterweise „den fetten Tänzer von Take That“.

Trotz des jahrelangen Schlagabtauschs hat Robbie Oasis immer geliebt und mehrfach zugegeben, dass er lieber solche Musik gemacht hätte als die von Take That.

‚Spies‘ ist jetzt auf allen großen Plattformen verfügbar. ‚BRITPOP‘ erscheint am 10. Oktober.

Tracklist von ‚BRITPOP‘:

1. Rocket

2. Spies

3. Pretty Face

4. Bite Your Tongue

5. Cocky

6. All My Life

7. Human

8. Morrissey

9. You

10. It’s OK Until The Drugs Stop Working

11. Pocket Rocket