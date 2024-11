Stars Robbie Williams: Wird er wieder Teil von Take That?

Mark Owen, Howard Donald, Robbie Williams and Gary Barlow - 04 12 18 - Dave Benett - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2024, 13:15 Uhr

Robbie Williams könnte zu Take That zurückkehren.

Der 50-jährige Sänger wurde von 1990 bis 1995 als Mitglied der Popgruppe berühmt, bevor er 1996 nach jahrelangem Zerwürfnis mit seinem Bandkollegen Gary Barlow eine Solokarriere startete. Aber Gary hat jetzt erzählt, dass es eine Chance gibt, dass Robbie ein Comeback in der Gruppe feiern könnte, die sich 2005 mit dem Sänger zu einem Quartett formierte. 2014 wurde die Gruppe zu einem Trio, nachdem Jason Orange die Band verlassen hatte, um ein Leben außerhalb des Rampenlichts zu führen.

Gary erzählte der ‚Daily Mail‘, dass er und seine Bandkollegen Mark Owen (52) und Howard Donald (56) bald wieder von Robbie begleitet werden könnten: „Werden es wieder fünf sein? Könnte sein. Wird es wieder vier geben? Wahrscheinlich. Wer weiß? Das Telefon klingelt und es könnte alles bedeuten, aber das ist der Nervenkitzel. Wir sind alle Kumpels. Wir reden alle, manche mehr als andere. Die Chancen, dass wir fünf es schaffen, sind meiner Meinung nach gering. Kommt Robbie zurück? Das kann ich sehen.“ Als der Interviewer ihm sagte, dass eine Rückkehr von Robbie „die Fans begeistern“ würde, antwortete Gary: „Nun, es begeistert mich auch.“