Stars Robert De Niros Hunde-Geheimnis verblüfft seinen ‚Wag the Dog‘-Kollegen Woody Harrelson

Robert De Niro - Avalon - Cannes Film Festival - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 11:00 Uhr

Woody Harrelson enthüllt, dass sein 'Wag the Dog'-Co-Star Robert De Niro 18 Hunde besitzt. Zwei davon waren sogar im Film 'The Alto Knights' zu sehen.

Robert De Niro besitzt offenbar 18 Hunde – eine Zahl, die selbst seinen langjährigen Schauspielkollegen Woody Harrelson überrascht hat.

Wie Harrelson im Gespräch mit dem ‚Interview‘-Magazin verriet, wurde ihm das Ausmaß von De Niros Hunde-Liebe erst bei einem Besuch in dessen Haus in New York bewusst. Dort habe er eine große Zahl Vierbeiner vorgefunden. „Wir gingen zu seinem Haus hier in New York, und neun Hunde kamen zur Tür“, schilderte der 65-Jährige. „Das sind diese kleinen Hunde, die machen dürfen, was sie wollen.“

Obwohl Harrelson gemeinsam mit De Niro in der Polit-Satire ‚Wag the Dog – Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt‘ aus dem Jahr 1997 vor der Kamera stand, hatte er seinen Kollegen zuvor nicht unbedingt als Hundemenschen wahrgenommen. Er habe sich den 83-jährigen Filmstar nicht in einer Welt mit „einer Unmenge an Hunden“ vorgestellt, so Harrelson.

Einige von De Niros Vierbeinern sind inzwischen sogar selbst auf der großen Leinwand zu sehen. Der Schauspieler war 2025 neben Debra Messing in ‚The Alto Knights‘ zu sehen. Messing verriet zuvor in der ‚Today‘-Show, dass zwei der Hunde im Film tatsächlich De Niro gehören: Lily und Annie. „Das sind seine Hunde, was mich so sehr zum Lachen gebracht hat“, erzählte die Darstellerin. „Er kam mit diesen kleinen Hunden herein. Ich dachte: ‚Okay, das passt jetzt irgendwie nicht zusammen.‘ Aber es war großartig.“ Die beiden hätten ursprünglich kleinere Rollen gehabt, seien letztlich aber deutlich stärker in den Film eingebunden worden. „Sie waren außerdem in Nerzmäntel gekleidet“, ergänzte Messing.