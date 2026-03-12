Stars Robert Irwin verrät eine Frage, die er seinem verstorbenen Vater Steve Irwin noch immer stellt

Robert Irwin - November 2024 - TikTok Awards - Hordern Pavilion - Australia - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 14:00 Uhr

Robert Irwin verrät eine Frage, die er seinem verstorbenen Vater Steve Irwin noch immer stellt.

Robert Irwin sagt, dass er seinen verstorbenen Vater Steve Irwin auch heute noch fragt, wie er nach dessen Tod „weitermachen“ soll.

Der 21-jährige TV-Star und Naturschützer sprach darüber, wie er weiterhin innerlich mit der ‚Crocodile Hunter‘-Legende kommuniziert. Steve Irwin starb 2006 im Alter von 44 Jahren, nachdem ihn ein Stachelrochen in die Brust gestochen hatte. In einem emotionalen Interview fast zwei Jahrzehnte nach dem Tod seines Vaters sagte Robert im Podcast ‚All There Is‘ von Anderson Cooper: „Es gibt Momente, in denen ich einfach dasitze. Ich fühle mich Dad immer am nächsten, wenn ich mitten im Nirgendwo bin – draußen im Busch. […] Dann setze ich mich hin und frage: ‚Wie soll ich weitermachen? Wie gehe ich weiter?'“

Robert erklärte, dass er zwar im Alltag ständig an seinen Vater erinnert wird, die „schönsten“ und therapeutischsten Momente aber dann entstehen, wenn er allein ist. Er sagte: „Dad ist immer wie ein roter Faden in meinem Leben, und die Leute reden ständig über ihn. Manchmal ist eines der schönsten Dinge einfach, in der Natur zu sitzen und alles loszulassen. Ich lasse einfach alles heraus, und es fühlt sich an, als würde ich ihn dadurch wieder hineinlassen.“

Der Gewinner von ‚Dancing with the Stars‘ gab zu, dass seine „größte Angst“ immer noch sei, irgendwann zu vergessen, wie sich sein Vater angefühlt hat. Er sagte: „Als ich aufgewachsen bin, war meine größte Angst – und sie ist es noch heute –, zu vergessen, wie er sich angefühlt hat. Das hat mich lange Zeit nachts wach gehalten.“ Ein großer Trost sei jedoch seine Mutter Terri Irwin. „Sie ist der Grund, warum ich ein so klares Bild davon habe, wer er als Mensch war“, so Robert weiter. Auch das Familienprojekt ‚Australia Zoo‘ gebe ihm Halt, selbst wenn der Tod seines Vaters noch immer schwer zu akzeptieren ist.