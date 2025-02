Film Robert Pattinson gibt Details über die Dreharbeiten zu ‚Batman 2‘ preis

Bang Showbiz | 14.02.2025, 11:00 Uhr

Der 38-jährige Schauspieler wird erneut als der dunkle Rächer vor der Kamera stehen.

Robert Pattinson hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zu ‚The Batman: Part II‘ am Ende des Jahres beginnen werden.

Der 38-jährige Schauspieler wird die Rolle als der titelgebende Superheld erneut übernehmen, nachdem er bereits 2022 in Matt Reeves Blockbuster ‚The Batman‘ als dunkler Rächer zu sehen war. Obwohl Pattinson noch nicht viel über den Plot des geplanten Streifens verraten darf, deutete er bereits an, dass Fans einen spannenden Film erwarten dürfen. Bei der Weltpremiere seines Films ‚Mickey 17‘ in London sagte der ehemalige ‚Twilight‘-Star gegenüber ‚Variety‘ auf die Frage, wann die Arbeit an der ‚Batman‘-Fortsetzung beginnen wird: „Ich glaube am Ende des Jahres? Und ich weiß worum es geht, aber ich darf es niemandem sagen, aber es ist sehr cool. Es ist sehr aufregend.“

Nach ‚The Batman: Part II‘ soll Pattinson noch ein weiteres Mal für den letzten Teil der Trilogie vor die Kamera treten. In einem Interview deutete der Star vor kurzem sogar an, dass er nach dem Abschluss der Dreharbeiten für die Comicverfilmung womöglich sogar in Rente gehen wolle. Damals sagte er dem ‚Style‘-Magazin der Zeitung ‚New York Times‘: „Ich könnte mich wirklich am Ende des Ganzen zur Ruhe setzen. Niemals in einer Million Jahren dachte ich, dass ich das hier immer noch machen werde, als ich meinen ersten Job bekam. Ich kann nicht fassen, dass es immer noch weiter geht.“