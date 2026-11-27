Stars Robert Pattinson und Suki Waterhouse planen offenbar Umzug in die Cotswolds

Robert Pattinson and and Suki Waterhouse at "The Drama" Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 11:00 Uhr

Der neue James-Bond-Darsteller und seine Partnerin sollen einen Umzug in die Cotswolds erwägen.

Robert Pattinson und seine Partnerin Suki Waterhouse sollen einen Umzug in die englische Region Cotswolds ins Auge gefasst haben.

Das Paar möchte offenbar ein Haus auf dem Land kaufen, nachdem der Schauspieler vergangene Woche als neuer James Bond verpflichtet wurde. Mit einem möglichen Umzug würden sich die beiden einer Reihe prominenter Bewohner der Region anschließen. Dazu gehören unter anderem Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie David und Victoria Beckham. Ein Insider verriet gegenüber der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Rob und Suki werden jetzt, da er die Bond-Rolle bekommen hat, viel Zeit in Großbritannien verbringen, da ein Großteil der Dreharbeiten hier stattfinden wird.“

Bislang habe das Paar überwiegend in Mietobjekten gewohnt, sei nun aber auf der Suche nach einem eigenen Zuhause auf dem Land. Die Cotswolds seien besonders reizvoll, weil die Stars dort zurückgezogen leben und ihren Alltag wie ganz normale Menschen gestalten könnten. Der ‚The Batman‘-Darsteller und das Model haben gemeinsam eine zweijährige Tochter, deren Name bislang nicht öffentlich bekannt ist. In Los Angeles besitzen Pattinson und Waterhouse zwar eine Immobilie, aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen verbringen sie jedoch einen Großteil der Zeit in gemieteten Häusern.

Waterhouse schilderte die Situation bereits zuvor im Interview mit ‚The Times‘: „Seit wir unsere Tochter haben, sind wir eigentlich nirgendwo richtig angekommen. Wir haben in Mietobjekten gewohnt, sind alle paar Monate umgezogen und waren einfach nie zu Hause.“ Anfang des Monats wurde Pattinson offiziell als siebter Darsteller der James-Bond-Filmreihe vorgestellt.

Berichten zufolge soll er sich allerdings nur für drei Filme verpflichtet haben, obwohl die Produzenten ursprünglich einen Vertrag über vier Filme angestrebt hatten. „Erst als die Zahl auf drei Filme reduziert wurde, setzte er seine Unterschrift darunter“, enthüllte ein Insider gegenüber ‚Daily Mail‘. „Das hat Befürchtungen ausgelöst, dass die Möglichkeit eines vorzeitigen Ausstiegs ein Zeichen dafür sein könnte, dass Robert bereits Zweifel an seiner neuen Rolle hat – obwohl er sie als ‚Ehre seines Lebens‘ bezeichnet hat.“ Weder Amazon MGM Studios noch der ‚Twilight‘-Star haben sich bislang öffentlich zu den konkreten Vertragsbedingungen geäußert.