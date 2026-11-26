Stars ‚Twilight‘-Regisseurin hielt Robert Pattinson für ‚zu berühmt‘, um James Bond zu spielen

Robert Pattinson - The Odyssey - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 00:30 Uhr

Catherine Hardwicke hätte nicht damit gerechnet, dass Robert Pattinson als neuer James Bond besetzt wird.

Die 71-jährige Regisseurin, die bereits für ‚Twilight – Biss zum Morgengrauen‘ (2008) mit dem Schauspieler zusammenarbeitete, hielt den 40-Jährigen für zu bekannt, um die Rolle des britischen Geheimagenten zu übernehmen. In der ‚Kyle Buchanan Show‘ erinnerte sich Hardwicke an ihre Reaktion auf die Bekanntgabe: „Ich bin beinahe aus meinem Bett gefallen.“ Angesichts seines Erfolgs mit ‚The Batman‘ und der Tatsache, dass für James Bond gerne weniger bekannte Schauspieler ausgewählt würden, habe sie nicht mit Pattinsons Besetzung gerechnet.

Kurioserweise habe sie sich zum Zeitpunkt der Nachricht in demselben Bett befunden, in dem Pattinson und Kristen Stewart bei ihrem ersten gemeinsamen Vorsprechen für ‚Twilight‘ eine Kussszene gespielt hätten. „Er fiel bei seinem Vorsprechen aus dem Bett und landete auf dem Boden, also war das irgendwie cool“, erzählte die Regisseurin.

Obwohl Pattinson ihrer Ansicht nach nicht dem klassischen Bild eines Bond-Darstellers entspricht, hält Hardwicke ihn für eine interessante Wahl. „Er ist intensiv und interessant, und in seinem Kopf geht eine Menge vor. Er ist seltsam und originell. Er passt nicht in das übliche Schema.“ Besonders schätze sie, dass der Schauspieler keine Angst davor habe, ungewöhnliche Dinge zu sagen.

Auch Rami Malek zeigte sich begeistert von der Besetzung seines langjährigen Freundes. Der 45-jährige Schauspieler stand 2012 gemeinsam mit Pattinson für ‚Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2‘ vor der Kamera. Gegenüber ‚People‘ erklärte er: „Ich kenne Rob schon seit geraumer Zeit und könnte nicht stolzer sein.“ Durch ihre Zusammenarbeit seien sie enge Freunde geworden.

Malek, der im bislang letzten Bond-Film ‚Keine Zeit zu sterben‘ (2021) den Bösewicht Lyutsifer Safin verkörperte, tauschte sich nach der Bekanntgabe ausführlich mit Pattinson aus. Es sei schön gewesen, diesen besonderen Moment mit ihm zu teilen. „Und ich denke, es wird schön für die Welt sein, zu sehen, dass er ganz außergewöhnlich sein wird – und das sagt ein Bösewicht!“ Ob er selbst noch einmal für einen Bond-Film vor die Kamera treten würde, ließ Malek offen. Nun stehe zunächst sein Freund im Mittelpunkt: „Er ist ein außergewöhnliches Talent und ein wahrer Freund, und ich könnte mich nicht mehr für ihn freuen.“