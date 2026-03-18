Film Robert Pattinson verrät: ‚The Batman: Part II‘ geht ‚große Risiken ein‘

Robert Pattinson - Batman - 2022 - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 11:00 Uhr

Robert Pattinson hat verraten, dass ‚The Batman: Part II‘ „große Risiken eingeht“.

Der 39-jährige Schauspieler, der zusammen mit Zendaya im neuen Film ‚The Drama‘ mitspielt – kehrt als der maskierte Rächer sowie sein milliardenschweres Alter Ego Bruce Wayne zurück und gab einen kleinen Vorgeschmack auf den zweiten Film von Matt Reeves. Er sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Das Drehbuch ist außergewöhnlich. Ich denke, es wird ein wirklich, wirklich besonderer Film und sehr, sehr anders – sogar im Vergleich zum letzten. Ich war wirklich so: ‚Oh wow! Okay!‘ Es wird spannend zu sehen sein, wie er wird. Es werden große Risiken eingegangen.“

Reeves soll für den DC-Film den Arbeitstitel ‚Vengeance 2‘ verwendet haben – in Anlehnung an den ersten Film, der unter dem Arbeitstitel ‚Vengeance‘ gedreht wurde. Co-Autor Mattson Tomlin, der das Drehbuch gemeinsam mit Reeves schrieb, deutete an, dass der Blockbuster eine „neue und gefährliche“ Geschichte für Pattinsons Dark Knight bieten werde. Er schrieb auf X: „Wir haben außergewöhnlich hart daran gearbeitet, eine Geschichte zu erzählen, die der Figur gerecht wird. Etwas, das sich neu und gefährlich anfühlt. Die Messlatte könnte nicht höher liegen. Ich freue mich darauf, dass die Leute ihn sehen und ausführlich darüber sprechen können. Ich kann kaum beschreiben, was dieser Film für mich bedeutet.“

Neben Pattinson als Batman werden auch Colin Farrell als Pinguin, Jeffrey Wright als Lieutenant James „Jim“ Gordon und Andy Serkis als Alfred Pennyworth zurückkehren. Der DC-Film, der im Oktober 2027 in die Kinos kommen soll, wird außerdem Sebastian Stan als Harvey Dent alias Two-Face sowie Scarlett Johansson in einer noch geheimen Rolle einführen. Farrell hatte zuvor angedeutet, dass ‚The Batman: Part II‘ „tiefer“ und „gruseliger“ als sein Vorgänger aus dem Jahr 2022 sein werde, auch wenn seine Rolle kleiner ausfällt. Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich habe in diesem Film eine noch kleinere Rolle. Aber das ist für mich in Ordnung. Ich habe das Drehbuch von Anfang bis Ende gelesen und kann nicht viel dazu sagen. Aber es ist tiefgründiger, gruseliger, die Einsätze sind höher. Ich freue mich sehr darauf.“