Stars Robin Williams war vor seinem tragischen Tod kurz davor, ‚etwas zu finden‘, das ihm helfen könnte

Robin Williams - Dead Poets Society - 1989 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 09:00 Uhr

Robin Williams’ Sohn Zak hat über die Probleme seines Vaters gegen Ende seines Lebens gesprochen.

Robin Williams war in den Wochen vor seinem Tod offenbar kurz davor, etwas zu finden, das ihm hätte helfen können.

Der beliebte Hollywood-Star nahm sich im August 2014 im Alter von 63 Jahren das Leben. Nun gibt sein Sohn Zak Williams Einblicke in die letzten Monate seines Vaters und dessen Kampf mit psychischen Problemen. Im Podcast ‚The Squeeze‘ schilderte er, sein Vater habe in den Tagen, Wochen und Monaten vor seinem Tod eine schwierige Zeit durchgemacht. Der Oscar-Preisträger habe Unterstützung gesucht und versucht herauszufinden, was ihm am besten helfen könnte. „Das war für mich schwer, weil ich nicht glaube, dass er weit davon entfernt war, etwas zu finden, das sich für ihn hilfreicher angefühlt hätte“, enthüllte Zak.

Der 43-Jährige räumte zudem ein, dass er bis zuletzt „Hoffnungen“ gehabt habe, der ‚Mrs. Doubtfire‘-Darsteller würde noch „Frieden“ finden. „Ich habe ihn einfach so sehr geliebt und hätte ihm das nicht oft genug sagen können“, betonte er. Robin Williams sei ein außergewöhnlich liebevoller Mensch gewesen, der sein Herz der Welt geschenkt habe. Für Zak gebe es in diesem Zusammenhang „einige ungelöste Fragen“.

Erst nach dem Tod des Schauspielers wurde bekannt, dass er an Lewy-Körper-Demenz gelitten hatte, der zweithäufigsten Form von Demenz. Zuvor hatte Zak auch darüber gesprochen, wie sein Vater mit der Diagnose Parkinson umging, die sich später als Fehldiagnose herausstellte. Im Podcast ‚The Genius Life‘ erklärte er 2021, die Beschwerden seines Vaters hätten nicht vollständig dem entsprochen, was viele Parkinson-Patienten erlebten. „Ich glaube, das war schwer für ihn“, so Zak.

Im vergangenen Monat reaktivierten Zak und seine Geschwister Zelda (37) und Cody Williams (34) den Instagram-Account ihres Vaters. Damit wollen sie gegen den „grassierenden Missbrauch durch KI“ von Robins Stimme und Abbild vorgehen. In einer gemeinsamen Erklärung auf dem Account schrieben sie: „Während sich die Technologie weiterentwickelt, möchten wir, dass dies ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort ist, an dem die geteilten Geschichten, Fotos, Videos und Erinnerungen sein Vermächtnis authentisch, herzlich und mit der gebotenen Sorgfalt widerspiegeln.“