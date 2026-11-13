Stars Roger Waters reicht Scheidung von seiner fünften Ehefrau ein

Roger Waters - Venice Film Festival 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 10:00 Uhr

Roger Waters hat sich nach fünf Ehejahren von seiner fünften Ehefrau Kamilah Chavis getrennt.

Roger Waters hat sich von seiner fünften Ehefrau getrennt.

Der ehemalige Pink-Floyd-Bassist reichte am Dienstag (10. November) nach fünf Ehejahren die Scheidung von Kamilah Chavis ein. Wie das Magazin ‚People‘ berichtet, wird das vor dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New York eingereichte Verfahren als umstritten geführt. Das bedeutet, dass zwischen den ehemaligen Ehepartnern noch mindestens eine Frage ungeklärt ist. Der 83-jährige Musiker hatte im Oktober 2021 bekannt gegeben, erneut geheiratet zu haben. Damals teilte er Fotos der Hochzeit auf seinem Facebook-Account. Dazu schrieb er: „Ich bin so glücklich, endlich die Richtige gefunden zu haben.“

Zuvor war Waters bereits viermal verheiratet. Seine erste Ehe mit Judith Trim dauerte von 1968 bis 1975, anschließend war er von 1976 bis 1992 mit Carolyne Christie verheiratet. Von 1993 bis 2001 war Priscilla Phillips seine Ehefrau, bevor er 2012 Laurie Durning heiratete. Diese Ehe hielt bis 2015. Aus Waters‘ zweiter Ehe stammen seine beiden erwachsenen Kinder Harry und India. Mit seiner dritten Ehefrau Carolyne Christie hat er zudem einen Sohn namens Jack.

Der britische Rocker, der mit ‚Another Brick in the Wall‘ einen Welthit landete, hatte Kamilah bei einem seiner Konzerte kennengelernt. Damals arbeitete sie im Transportbereich und fuhr das Auto, das ihn zum Veranstaltungsort brachte. 2018 erinnerte sich Waters im Gespräch mit dem argentinischen Nachrichtenportal ‚Infobae‘ an ihre erste Begegnung. Er sei damals zwei Wochen am selben Ort gewesen und zwischen Hotel und Stadion gefahren worden.

„Mein Sicherheitsmann saß bei ihr und die beiden unterhielten sich, während ich hinten im Wagen saß. Ich weiß nicht, irgendetwas an ihr zog mich an“, berichtete der Künstler. Eines Tages habe er Kamilah angesprochen und gefragt: „Hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, dass Sie wunderschöne Wangenknochen haben?“ Kamilah habe eine leichte Reaktion gezeigt, was der „Beginn“ ihrer Liebesgeschichte gewesen sei.