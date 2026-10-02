Musik Ronnie Wood: Tourpläne der Rolling Stones liegen wegen Keith Richards auf Eis

Lucca Summer Festival 2026: Ronnie Wood - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 18:00 Uhr

Die zukünftigen Tourpläne der Rolling Stones sind derzeit offenbar ins Stocken geraten.

Wie Ronnie Wood erklärte, würden sowohl er als auch Frontmann Sir Mick Jagger gerne wieder mit der Band auf die Bühne gehen, doch Keith Richards sei momentan weniger begeistert von der Idee.

Im Gespräch mit ‚NME‘ machte Wood deutlich, dass für eine weitere Tournee alle Mitglieder an einem Strang ziehen müssten. „Ich weiß, dass Mick unbedingt loslegen will, und Keith will nicht unbedingt loslegen“, sagte der 79-Jährige. Für eine Tour brauche es jedoch „die Begeisterung von allen“. Wood selbst wäre nach eigener Aussage sofort bereit, wieder mit den Stones aufzutreten. Konkrete Pläne gebe es derzeit allerdings nicht. „Wenn meine Kumpel sagen: ‚Los geht’s‘, bin ich bereit“, erklärte er. Solange dieser Anruf nicht komme, konzentriere er sich auf andere Projekte.

Im Mittelpunkt steht für Ronnie Wood momentan seine Band Ammo, zu der unter anderem Jesse Wood, Leah Wood, Martin Wright, Tramper Price, Mark Wells und Frankie Gavin gehören und bei der auch Imelda May auftritt. Wood hat mit der Gruppe gerade eine Europatournee beendet und bereitet sich nun auf Auftritte in Südamerika vor. „Im Moment bin ich völlig in meine Ammo-Band vertieft“, sagte er. Sollte jedoch der „Einberufungsbefehl“ der Stones kommen, sei er sofort wieder dabei.

Auch einen möglichen Auftritt der Rolling Stones beim ‚Glastonbury Festival‘ 2027 würde Wood begrüßen. Er selbst würde dort „ohne eine Sekunde zu zögern“ spielen, räumte aber ein: „Nicht jeder denkt so.“ Seiner Meinung nach sollte die Band sowohl ein weiteres großes Konzert geben als auch wieder auf Tournee gehen. Das sei allerdings „leichter gesagt als getan“. Während die Konzert-Zukunft der Band damit offenbleibt, sind die Rolling Stones musikalisch weiterhin aktiv. Zuletzt veröffentlichten sie das Musikvideo zu ‚Mr Charm‘, einem Song aus ihrem aktuellen Album ‚Foreign Tongues‘.