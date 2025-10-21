Musik Rosalía kündigt viertes Album ‚LUX‘ an

Rosalia Met Gala 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 14:00 Uhr

Die spanische Sängerin steht kurz davor, den Nachfolger von 'Motomami' herauszubringen.

Rosalía wird am 7. November ihr viertes Studioalbum ‚LUX‘ veröffentlichen.

Die spanische Sängerin bestätigte das Veröffentlichungsdatum ihres Nachfolgers zu ‚Motomami‘ (2022), nachdem sie das Album zuvor über Werbetafeln unter anderem am Times Square in New York und in Madrid angekündigt hatte. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Tracklist.

Rosalía hat zuvor verraten, welche Themen sie auf dem neuen Album nicht behandeln wird. „Der Rhythmus [der Musikindustrie] ist so schnell. Und das Opfer, der Preis, den man dafür zahlt, ist so hoch“, enthüllte sie gegenüber ‚ELLE‘. „Die treibende Kraft, die einen dazu bringt, weiterhin Musik zu machen und kreativ zu sein, muss aus einem Ort der Reinheit kommen. Motivation wie Geld, Vergnügen, Macht… ich habe nicht das Gefühl, dass daraus etwas Fruchtbares entsteht.“ Nichts davon würde sie interessieren. „Das sind Themen, die mich nicht inspirieren“, betonte die 33-Jährige.

Die Grammy-Preisträgerin sprach außerdem über ihre persönliche Entwicklung seit ihrem letzten Studioalbum. In einem Interview mit ‚Highsnobiety‘ im September 2024 erzählte Rosalía: „Es war ein Prozess. Ich habe mich stark verändert, aber gleichzeitig beschäftige ich mich immer noch mit denselben Dingen. Es ist, als hätte ich immer noch die gleichen Fragen und den gleichen Wunsch, sie zu beantworten. Ich habe immer noch dieselbe Liebe zur Vergangenheit und dieselbe Neugier für die Zukunft.“

‚Motomami‘ gewann den Grammy als Bestes Latin Rock- oder Alternative-Album sowie zahlreiche Latin Grammys, darunter für das Album des Jahres. Später erschien eine Deluxe-Version mit dem Titel ‚Motomami +‘, die fünf zusätzliche Songs enthielt, darunter die Hit-Single ‚Despechá‘.