Musik Rosalía singt auf ihrem kommenden Album ‚LUX‘ in 13 Sprachen

Bang Showbiz | 31.10.2025, 18:00 Uhr

Rosalía singt auf ihrem neuen Album ‚LUX‘ in 13 verschiedenen Sprachen.

Die Lead-Single ‚Berghain‘, eine Zusammenarbeit mit Björk und Yves Tumor, zeigt die spanische Sängerin auf Englisch, Deutsch und Spanisch singend. Rosalía nutzte eine Mischung aus Google Translate, echten Übersetzern und Sprachlehrern, um sicherzustellen, dass die gereimten Worte auch tatsächlich Sinn ergeben. Sie sagte der ‚New York Times‘: „Es ist viel Ausprobieren, um zu verstehen, wie andere Sprachen funktionieren … viel Intuition, und dieses Gefühl von: ‚Ich schreibe einfach mal und schaue, wie das in einer anderen Sprache klingt.'“

Die 33-jährige Flamenco-Künstlerin erklärte, dass das Singen in verschiedenen Sprachen ihr helfe, ihre künstlerische Ausdrucksweise zu erweitern: „Ich liebe es zu reisen, ich liebe es, von anderen Menschen zu lernen. Warum sollte ich also nicht versuchen, eine andere Sprache zu lernen, in einer anderen Sprache zu singen und meinen Ausdruck als Sängerin, Musikerin oder Künstlerin zu erweitern? Die Welt ist so vernetzt.“

Die ‚Con Altura‘-Interpretin sprach außerdem über ihr erstes Treffen mit der isländischen Sängerin Björk (59) und beschrieb es als einen „sofortigen Bewunderungsschock“. Rosalía erinnerte sich: „Sie ist meine Lieblingsfrau und Künstlerin. Ich glaube, wir haben uns über Pablo, El Guincho [meinen früheren Produzentenpartner], kennengelernt. Wir gingen Tapas essen in Barcelona. Und ich fand, sie war der faszinierendste Mensch, dem ich je begegnet bin – ihre Denkweise war so anders, als ich es je zuvor erlebt hatte. Es war einfach ein sofortiger Schock der Bewunderung.“ Die Grammy-Gewinnerin sprach zuvor bereits über ihr Wachstum und ihre Entwicklung seit ihrem letzten Studioalbum und bemerkte, dass sie sich seit dem 2022 erschienenen Vorgänger ‚Motomami‘ „sehr verändert“ habe.