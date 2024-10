Film Rosamund Pike und Sacha Baron Cohen: Rollen in ‚Ladies First‘

Rosamund Pike BAFTA Awards February 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2024, 16:00 Uhr

Die Stars werden die Hauptrollen in Netflix‘ neuer romantischen Komödie spielen.

Rosamund Pike und Sacha Baron Cohen werden die Hauptrollen in Netflix‘ neuer romantischer Komödie ‚Ladies First‘ spielen.

Die 45-jährige Schauspielerin und der 52-jährige ‚Borat‘-Star werden in dem kommenden Film, der den von Eleonore Pourriat inszenierten französischen Film ‚Kein Mann für leichte Stunden‘ adaptiert, zentrale Rollen übernehmen.

Der Originalfilm aus dem Jahr 2018 erzählt die Geschichte von einem Frauenhelden, der sich in einer alternativen Realität wiederfindet, in der ein Matriarchat herrscht und er schließlich seine große Liebe findet. Der neue Streifen wird von der ‚Wicked Little Letters‘-Filmemacherin Thea Sharrock inszeniert und soll von 3dot Productions und Four By Two Films produziert werden. Neben ‚Ladies First‘ hat sich Pike vor kurzem der Besetzung von ‚Now You See Me 3‘ angeschlossen. Während die Rolle der ‚Saltburn‘-Darstellerin in der Serie bisher geheim gehalten wird, deuteten die Chefs von Lionsgate an, dass die Schauspielerin eine „zentrale“ Rolle in dem Projekt spielen wird. Die Originaldarsteller Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco und Morgan Freeman werden voraussichtlich ihre jeweiligen Rollen erneut aufnehmen, während auch Justice Smith, Dominic Sessa und Ariana Greenblatt in dem Franchise mit dabei sind.