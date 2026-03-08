Film Rosanna Arquette kritisiert Quentin Tarantino

Rosanna Arquette - January 2026 - Avalon - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2026, 12:42 Uhr

Rosanna Arquette hat Quentin Tarantinos „rassistischen und unheimlichen“ Gebrauch des N-Wortes in seinen Filmen kritisiert.

Die 66-jährige Schauspielerin spielte in dem Film ‚Pulp Fiction‘ von 1994 mit. Obwohl sie den Film weiterhin für „ikonisch und großartig“ hält, kritisierte sie, dass Tarantino offenbar einen „Freifahrtschein“ bekommen habe, den höchst umstrittenen Begriff in seinen Werken zu verwenden. Sie sagte dem Magazin ‚The Times‘: „Er ist ikonisch, ein großartiger Film auf vielen Ebenen. Aber persönlich habe ich genug vom Gebrauch des N-Wortes – ich hasse es. Ich kann es nicht ertragen, dass er [Tarantino] einen Freifahrtschein bekommen hat. Das ist keine Kunst, das ist einfach rassistisch und unheimlich.“

Rosanna behauptete außerdem, sie sei die einzige Person, die an ‚Pulp Fiction‘ gearbeitet und daran „kein Geld verdient“ habe, weil ihr ein Anteil an den Einnahmen aus den Kinokassen verweigert worden sei. Dafür macht sie den inzwischen in Ungnade gefallenen Produzenten Harvey Weinstein verantwortlich. Sie sagte: „Ich bin die Einzige, die keinen Anteil am Gewinn bekommen hat. Alle haben Geld verdient – außer mir.“

Anfang der 1990er Jahre hatte Rosanna Weinstein getroffen, um mit ihm über ihr Drehbuch zu sprechen. Sie behauptet, als sie in seinem Zimmer im Beverly Hills Hotel angekommen sei, habe er nur einen Bademantel getragen und versucht, ihre Hand auf sein Geschlechtsteil zu legen. Weil sie seine Annäherungsversuche zurückgewiesen habe, habe sie später „den Preis dafür bezahlt“. Sie sagte: „Ich hatte Glück, weil ich nicht vergewaltigt wurde. Aber es ging eindeutig in diese Richtung. Ich habe einen Preis dafür bezahlt, Nein zu sagen – und später habe ich einen Preis dafür bezahlt, die Wahrheit zu sagen.“