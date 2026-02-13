Film Rosario Dawson und Edgar Ramírez stoßen zum Cast von ‚Baton‘ hinzu

Rosario Dawson - CFDA Fashion Awards 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 09:00 Uhr

Rosario Dawson und Edgar Ramírez stoßen zum Cast von 'Baton' hinzu – David Beckham als Executive Producer dabei.

Für das Fußball-Drama ‚Baton‘ hat sich prominente Verstärkung angekündigt.

Rosario Dawson und Edgar Ramírez übernehmen Rollen in dem Film, bei dem Danny Ramirez nicht nur Regie führt, sondern auch die Hauptrolle spielt. Für den 31-Jährigen markiert das Projekt sein Spielfilmdebüt als Regisseur. Wie ‚Deadline‘ berichtet, gehören außerdem Eugenio Derbez, Gabriel Luna und Mia Maestro zur Besetzung des Soccer-Movies. Ramirez inszeniert das Drama nach eigenem Drehbuch und steht gleichzeitig als Hauptdarsteller vor der Kamera.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein prominenter Name hinter den Kulissen: Der frühere englische Nationalmannschaftskapitän David Beckham fungiert als Executive Producer. Unterstützt wird er in dieser Funktion unter anderem von Nicola Howson, Carlos Delgado Zarco und weiteren Branchenvertretern. Produziert wird der Film von Danny Ramirez gemeinsam mit Victoria Alonso, Tom Culliver, Joshua Harris und Ford Corbett. Ramirez bestätigte die Neuzugänge selbst via Instagram. Bereits eine Woche zuvor hatte er bekannt gegeben, dass auch Camila Mendes, Becky G, Noah Beck, Maia Reficco, Diego Calva, Ester Expósito und Lewis Pullman Teil seines Regiedebüts sind.

Die Dreharbeiten laufen derzeit in Atlanta. „Blut, Schweiß und Tränen. Es ist ein Privileg meines Lebens, bei diesem brillanten Ensemble Regie zu führen und mitzuspielen. Ich kann es kaum erwarten, mehr von diesem Film mit euch zu teilen“, erklärte Ramirez. ‚Baton‘ erzählt die Geschichte eines talentierten Fußballspielers, der alles auf eine Profikarriere setzt – und damit eine wichtige familiäre Beziehung aufs Spiel setzt. Das Drama soll sportliche Ambitionen und persönliche Konflikte miteinander verweben.