Musik Roy Haynes: Tot mit 99 Jahren

Roy Haynes - Fountain Of Youth Band At The Blue Note 2015 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 18:00 Uhr

Der Grammy-prämierte Jazz-Schlagzeuger Roy Haynes ist im Alter von 99 Jahren gestorben.

Die Tochter des legendären Drummers, Leslie Haynes-Gilmore, bestätigte gegenüber der ‚New York Times‘, dass der Musiker, dessen glanzvolle Karriere sich über 80 Jahre erstreckte, am Dienstag (12. November) in Nassau County, New York, nach „kurzer Krankheit“ verstorben sei. Roy war bekannt für seine Zusammenarbeit mit Jazzlegenden wie Miles Davis, John Coltrane und Charlie Parker. Er wurde mit zwei Grammy Awards geehrt und erhielt 2012 den renommierten Lifetime Achievement Award.

Roy erhielt in den 1950er-Jahren den Spitznamen Mr. Snap Crackle für seinen hochoktanigen Schlagzeugstil. Obwohl er oft mit Genres wie Swing, Bebop, Jazz Fusion und Avantgarde-Jazz in Verbindung gebracht wird, zog Roy es vor, seinen Stil nicht zu etikettieren und bezeichnete sich selbst als „Old-Time-Drummer, der versucht, mit Gefühl zu spielen“. Seine berufliche Laufbahn begann im Jahr 1945. 1947 arbeitete er zwei Jahre lang mit dem Saxophonisten Lester Young zusammen und war von 1949 bis 1952 Mitglied des Quintetts des Saxophonisten Charlie Parker. Später tourte er von 1953 bis 1958 mit der Jazz-Ikone Sarah Vaughan, und die beiden nahmen gemeinsam auf. Seine beiden Grammys erhielt er 1989 in der Kategorie „Best Jazz Instrumental Performance“ für ‚Blues for Coltrane – A Tribute to John Coltrane‘ und den gleichen Preis gewann er für ‚Like Minds‘, das Jazzalbum des Vibraphonisten Gary Burton aus dem Jahr 1998 mit dem Pianisten Chick Corea, dem Gitarristen Pat Metheny und dem Kontrabassisten Dave Holland.

Roy war nicht nur ein Meister des Schlagzeugs, sondern auch für seinen eleganten Kleidungsstil bekannt. Er wurde 1960 vom Esquire Magazin neben Fred Astaire, Miles Davis, Clark Gable und Cary Grant sogar zu einem der bestgekleideten Männer Amerikas gekürt. Im Jahr 2001 wurde Haynes für ‚Birds of a Feather: A Tribute to Charlie Parker‘ in der Kategorie „Best Jazz Instrumental Album“ nominiert. Abseits der Musik sprach Roy 2008 in dem Videospiel ‚Grand Theft Auto IV‘ als fiktiver DJ des klassischen Jazz-Radiosenders Jazz Nation Radio 108.5. Als einer der am meisten dekorierten Schlagzeuger aller Zeiten erhielt Roy 2019 den Lifetime Achievement Award der Jazz Foundation of America. Roy lebte, um live zu spielen, und feierte bekanntlich viele seiner Geburtstage auf der Bühne. Er wäre im März 2025 100 Jahre alt geworden.