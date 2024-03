Stefanie Hertel, Joey Heindle und mehr RTL-Live-Event „Die Passion“: Diese Promis treten als Jünger auf

Sie haben schon zusammen geprobt: Zsolt Sandor Cseke (v.l.), Stefanie Hertel, Mola Adebisi, Linda Teodosiu, Bella Lesnik, Jimi Blue Ochsenknecht als Judas, Ben Blümel als Jesus, Timur Ülker als Petrus, Joey Heindle, Larissa Marolt, Lisa Küppers, Vincent Gross und René Casselly. (ae/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 11:16 Uhr

Die Bühne des Musikspektakels "Die Passion" füllt sich. Nun stehen auch die weiteren Darsteller für die Rollen als Jünger und Jüngerinnen fest. Die meisten von ihnen kennt man durch RTL-Shows wie "Let's Dance", "DSDS" oder das Dschungelcamp.

Das TV-Live-Event "Die Passion" steigt in drei Wochen – und weitere prominente Teilnehmer stehen fest. Jetzt hat RTL verraten, wer am Mittwoch, dem 27. März ab 20:15 Uhr, als Jesus' Jüngerinnen und Jünger in Kassel auf der Bühne stehen wird. Dafür wird vor allem auf Gesichter gesetzt, die bereits durch RTL-Shows bekannt sind.

Nach Jimi Blue Ochsenknecht (32) als Judas und Timur Ülker (34) als Petrus steht nun auch die Besetzung für die zehn weiteren Jüngerinnen und Jünger fest. Mit dabei sind Volksmusik-Star Stefanie Hertel (44), Moderator Mola Adebisi (51), Dschungelkönig Joey Heindle (30), Schlagersänger Vincent Gross (27), "Let's Dance"-Tänzer Zolt Sándor Cseke (36), Sängerin Linda Teodosiu (32), Schauspielerin und Model Larissa Marolt (31), Moderatorin Bella Lesnik (41), Schauspielerin und Sängerin Lisa Küppers (24) sowie Zirkus-Artist und "Let's Dance"-Sieger René Casselly (21).

Wer wird Barabbas spielen?

In den vergangenen Wochen hat RTL schon einige Besetzungen bekannt gegeben. So steht Ben Blümel (42) als Jesus von Nazareth fest, "No Angels"-Star Nadja Benaissa (41) verkörpert die Maria. Außerdem wird Schauspieler Francis Fulton-Smith (57) als Pilatus dabei sein. Erzählt wird die Passions-Geschichte von Schauspieler Hannes Jaenicke (64). Offen ist noch die Rolle des Verbrechers Barabbas, für die Zuschauer Vorschläge machten durften.