Furore um Instagram-Post „Rumgemacht“: Was lief damals zwischen Britney Spears und Ben Affleck?

Was in jedem Fall stimmt: Britney Spears und Ben Affleck waren in den 1990er-Jahren zusammen auf einer Veranstaltung. (eee/spot)

SpotOn News | 08.02.2024, 11:31 Uhr

Hatte Britney Spears in den 1990er-Jahren etwas mit Ben Affleck? Auf Instagram behauptet die Sängerin jetzt: "Ich habe mit ihm rumgemacht."

Was wohl Jennifer Lopez (54) dazu sagt? Britney Spears (42) sorgt auf Instagram einmal mehr für Furore. Die Sängerin hat dort laut "New York Post" in einem inzwischen wieder gelöschten Beitrag behauptet, vor vielen Jahren einmal mit Schauspieler Ben Affleck (51) "rumgemacht" gemacht zu haben.

Britney Spears: "Ben Affleck ist ein großartiger Schauspieler"

Spears teilte ein altes Schwarz-Weiß-Foto, laut "New York Post" vermutlich aus dem Jahr 1999, auf dem die Sängerin Arm in Arm mit Affleck für die Kamera posiert. Neben den beiden steht außerdem die Songwriterin Diane Warren (67). "Er ist so ein großartiger Schauspieler", schwärmt sie von dem "Gone Girl"-Star und fügt anschließend hinzu: "Habe ich erwähnt, dass ich in dieser Nacht mit Ben rumgemacht habe… habe ich ehrlich gesagt vergessen… verdammt, das ist verrückt!!!"

Jennifer Lopez folgt ihr auf Instagram

Weiter schreibt Spears, die sich selbst in dem Post als "Gossip Girl" bezeichnet hat, dass sie sich wünsche, "die Geschichte zu erzählen, die davor passiert ist". Auf diese geht sie aber nicht weiter ein. Affleck oder einer seiner Sprecher haben sich zu der Behauptung bislang nicht geäußert. Als eine von Britney Spears' 42,4 Millionen Followerinnen und Followern könnte Afflecks Ehefrau Jennifer Lopez nun aber von der vermeintlichen Liaison Wind bekommen haben. Sie und Affleck sind seit 2022 verheiratet.