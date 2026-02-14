Stars Rupert Grint ‚wählt seine Rollen gezielt aus‘

Rupert Grint - SERVANT Season 4 Premiere, Lincoln Center, New York City,Jan 9, 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2026, 09:00 Uhr

Rupert Grint 'wählt seine Rollen gezielt aus'.

Rupert Grint konnte dank des Erfolgs von ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ und der gesamten Harry-Potter-Reihe seine Rollen „gezielt auswählen“.

Der 37-jährige Schauspieler wurde als Kind international berühmt, als er zwischen 2001 und 2011 in allen acht Harry-Potter-Filmen Ron Weasley spielte. Heute gibt Rupert zu, dass das Franchise sein Leben und seine Karriere verändert hat. Der Schauspieler, der neben Daniel Radcliffe und Emma Watson in der Filmreihe mitspielte, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Mir ist dieses Privileg sehr bewusst. Es war harte Arbeit, aber diese Filme haben es uns ermöglicht, wählerisch zu sein – und das ist wirklich ein Geschenk. Natürlich heißt das nicht, dass man immer die richtige Entscheidung trifft. Aber ich fühle mich sehr glücklich.“

Rupert ist dankbar, dass er keinen finanziellen Druck verspürt, jede angebotene Arbeit annehmen zu müssen. Der Filmstar gestand außerdem, dass er „nicht übermäßig ehrgeizig“ sei. Der Filmstar, der mit seiner Partnerin Georgia Groome die fünfjährige Tochter Wednesday und die zehn Monate alte Goldie hat, erzählte: „Ich liebe die Arbeit, aber ich liebe es auch einfach, zu Hause zu sein, Zeit zu verbringen und Vater zu sein. Ich bin nicht übermäßig ehrgeizig.“

Unterdessen gab Rupert zuvor zu, dass er eifersüchtig auf die Gallagher-Brüder sei. Der Schauspieler liebt die „Attitüde“ und das „Selbstbewusstsein“ von Noel und Liam Gallagher und wünscht sich, er hätte ebenfalls die Fähigkeit, „es einfach egal sein zu lassen“. Gegenüber ‚NME‘ erklärte Rupert: „Ich wünschte, ich wäre ein Gallagher. Tatsächlich wünsche ich mir das mehr, als in einer Band zu sein. Ich liebe ihre Einstellung. Ich wünschte, ich hätte dieses Selbstvertrauen. Diese Fähigkeit, sich einfach nicht zu kümmern.“