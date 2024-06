Heirat mit 93 Jahren Rupert Murdoch und Co.: Stars, die im hohen Alter geheiratet haben

Bei den Hochzeiten von Rupert Murdoch, Anna Nicole Smith und Richard Lugner (v.l.n.r.) war einer der Ehepartner älter als 85. (lau/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 14:46 Uhr

Wohl in jedem Alter lassen sich die Liebe und das Glück finden. Bei den fünf folgenden Promi-Ehen war der Bräutigam jeweils über 85 Jahre alt.

Medienmogul Rupert Murdoch (93) und Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner (91) heirateten beide jeweils am 1. Juni dieses Jahres. Eine weitere Gemeinsamkeit des australischen Medienunternehmers und des bekannten Österreichers: Beide gingen den Bund fürs Leben im überaus hohen Alter ein. Bei den folgenden fünf Promi-Hochzeiten war der Bräutigam älter als 85 Jahre.

Anna Nicole Smith heiratet den 89-jährigen J. Howard Marshall

Im Jahr 1994 sorgte das "Playboy"-Model Anna Nicole Smith (1967-2007) für Aufsehen. Die damals 26-Jährige ehelichte den im Jahr 1905 geborenen texanischen Ölmagnaten J. Howard Marshall (1905-1995). In der Netflix-Dokumentation "Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" berichtet eine enge Freundin des im Jahr 2007 verstorbenen Starlets, dass sich Smith und Marshall gegen Ende der 1980er Jahre in einem Stripclub kennenlernten, in dem die spätere Braut tanzte.

Der Bräutigam, der einer der wohlhabendsten Männer der USA gewesen sein soll, verstarb nur 14 Monate nach der Eheschließung – und ein Rechtsstreit um das Erbe zwischen Anna Nicole Smith und ihrem Stiefsohn E. Pierce Marshall (1939-2006) entbrannte.

Der 86-jährige Dick Van Dyke heiratet Arlene Silver

Im stolzen Alter von 86 Jahren heiratete der US-amerikanische Entertainer Dick Van Dyke (98) 2012 Maskenbildnerin Arlene Silver. Van Dyke, der unter anderem im originalen "Mary Poppins"-Film aus dem Jahr 1964 mitwirkte, war zuvor schon einmal verheiratet – von 1948 bis 1984.

Seine jetzige Ehefrau lernte der heute 98-Jährige hinter den Kulissen einer Preisverleihung kennen. Sie kamen ins Gespräch, als Silver ihm die Nase puderte. "Er ist der perfekteste Mensch. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so glücklich, so echt, so erstaunlich ist. Er ist einfach wie eine Glückspille", sagte Maskenbildnerin Silver über ihren Ehemann.

Freddy Quinn sagt mit 91 "Ja"

Erst etwas über ein Jahr liegt die Hochzeit von Schlager-Legende Freddy Quinn (92) zurück. Zum ersten Mal schloss der "Junge, komm bald wieder"-Sänger im Jahr 1956 den Bund fürs Leben, doch Ehefrau Lilli Blessmann (1918-2008) verstarb 2008.

Bei seiner zweiten Hochzeit mit der geschiedenen Rosi Nidl-Petz, die er seit 30 Jahren kennen soll, scherzte der 91-jährige Quinn laut "Bild"-Zeitung gegenüber der Standesbeamtin: "Sprechen Sie bitte laut – ich habe mein Hörgerät nicht drin."

Richard "Mörtel" Lugner heiratet sein "Bienchen"

Etwas häufiger als Van Dyke und Quinn ist der österreichische Bau-Mogul Richard Lugner bislang vor den Traualtar getreten. Die Eheschließung mit Simone Reiländer (42) am vergangenen Wochenende war die sechste für "Mörtel".

Der Bauunternehmer, der besonders für seine prominenten Begleitungen zum Wiener Opernball wie Jane Fonda (86) oder Priscilla Presley (79) bekannt ist, gab Ehepartnerin Reiländer den Spitznamen "Bienchen". Sie folgt damit auf vorherige Liebschaften und Ehefrauen wie "Spatzi", "Hasi", "Katzi" oder "Kolibri". Die Eheschließung wurde live in mehreren österreichischen Medien übertragen.

Rupert Murdoch: Fünfte Hochzeit mit 93 Jahren

Ähnlich erfahren wie Lugner ist in Sachen Eheschließungen der australische Medienmogul Rupert Murdoch. Der News Corp- und Fox Corporation-Gründer ist bislang ganze vier Mal vor den Traualtar getreten. Nachdem er noch im vergangenen Jahr Ann Lesley Smith (67), die Witwe des Country-Sängers Chester Smith (1930-2008), ehelichen wollte, die Hochzeit jedoch laut eines Berichts von "Vanity Fair" nur zwei Wochen später wieder absagte, gab er jetzt der pensionierten russischen Molekularbiologin Elena Zhukova (67) das Jawort, sie ist damit seine fünfte Ehefrau.