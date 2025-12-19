Stars Russell Brand: Nicht begeistert von Katy Perry neuer Beziehung

Russell Brand - SiriusXM - October 4, 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 09:00 Uhr

Russell Brand hat Katy Perrys neuen Freund Justin Trudeau als „globalistischen Handlanger“ bezeichnet.

Die Ex-Frau des 50-jährigen Komikers, von der er sich 2012 scheiden ließ, ist seit diesem Sommer mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister liiert. Vor kurzem haben sie ihre Beziehung öffentlich gemacht, indem sie ein gemeinsames Foto auf Instagram gepostet haben. Brand hat sich nun zu dieser Liebesbeziehung geäußert und betont, dass er sie nicht gutheißt.

Während einer Veranstaltung von Turning Point USA in Phoenix, Arizona, sagte er vor dem Publikum: „Hört mal, Katy Perry, ich war mit ihr verheiratet. Ich liebe sie immer noch, und ich bin froh, dass ihre Mutter hier im Raum ist und mich das sagen hört, aber hört mal zu. Mit [Perrys Ex-Verlobtem] Orlando Bloom hatte ich kein Problem, aber Justin Trudeau? Komm schon, Mann! Stellt mich nicht in eine Reihe mit diesem Typen! Dieser globalistische Handlanger.“

Brand war von 2010 bis 2012 mit der Sängerin verheiratet. Nach ihrer Scheidung fand sie mit dem Schauspieler Bloom erneut die Liebe. Das Paar verlobte sich und bekam 2020 eine Tochter, Daisy. Die Romanze zerbrach jedoch, und sie trennten sich Anfang dieses Jahres. Perry begann daraufhin eine neue Beziehung mit Trudeau. Perry und Trudeau wurden erstmals im Sommer romantisch miteinander in Verbindung gebracht, als sie kurz nach der Trennung der Dark Horse-Sängerin von Bloom im Juni bei einem Date in Montreal, Kanada, gesehen wurden.