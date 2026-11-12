Stars Russell Brands Instagram-Profil gelöscht: Mysteriöse Botschaft auf X sorgt für Aufsehen

Russell Brand attends the 'Despicable Me' Premiere - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 10:15 Uhr

Russell Brands Instagram-Profil wurde gelöscht, doch eine mysteriöse Botschaft auf X sorgt für Aufsehen.

Nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe ist Russell Brand von Instagram verschwunden.

Während der britische Comedian eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren verbüßt, erscheinen auf seinem X-Profil allerdings weiterhin neue Nachrichten. Eine rätselhafte Mitteilung wirft nun Fragen auf. Der 51-jährige ehemalige Fernsehmoderator verlor wenige Tage nach seiner Verurteilung den Zugang zu seinem Instagram-Konto. Die Plattform, die zum Meta-Konzern gehört, deaktivierte sein Profil nach dem Urteil des Southwark Crown Court in London am Montag, dem 9. November. Als Begründung führte das Unternehmen einen Verstoß gegen seine Nutzungsrichtlinien an.

Brand war am 5. November nach einem vierwöchigen Prozess zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Geschworenen befanden ihn für schuldig, eine Frau vergewaltigt und drei weitere sexuell missbraucht zu haben. Die Taten ereigneten sich zwischen 2004 und 2009. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und einem Vorwurf der versuchten unsittlichen Belästigung wurde er freigesprochen.

Während sein Instagram-Auftritt inzwischen nicht mehr erreichbar ist, bleibt Brands X-Konto mit mehr als zehn Millionen Followern bestehen. Dort tauchte nach der Sperrung eine ungewöhnliche Nachricht auf. Darin heißt es: „Laut @Meta hat es Russell Brand nie gegeben.“ Anschließend folgt ein Dank an Elon Musk: „Gott sei Dank für @elonmusk.“ Abgeschlossen wird der Beitrag mit den Worten: „Bleibt dran.“ Zu der Nachricht wurden offenbar Bildschirmaufnahmen veröffentlicht, die Benachrichtigungen von Meta über die Deaktivierung des Instagram-Profils zeigen. Wer den Beitrag tatsächlich verfasst hat, ist bislang unbekannt. Ebenso gibt es keine Bestätigung dafür, dass Brand selbst die Veröffentlichung aus dem Gefängnis veranlasst hat.

Ein Sprecher von Meta bestätigte gegenüber ‚TMZ‘ die Sperrung und erklärte, das Konto verstoße gegen die Richtlinien des Unternehmens. Dem Bericht zufolge beruft sich der Konzern dabei auf seine Regeln zur Kontointegrität. Diese ermöglichen es, Profile einzuschränken oder zu deaktivieren, wenn Aktivitäten außerhalb der Plattform zu Schaden führen können. Auch Bestimmungen im Zusammenhang mit verurteilten Sexualstraftätern spielen dabei eine Rolle.