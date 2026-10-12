Musik Grimes verrät, warum ihr neues Album keine Songs über Elon Musk enthält

Elon Musk and Grimes attend the Heavenly Bodies Gala at The Met May 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2026, 11:00 Uhr

Grimes verrät, warum ihr neues Album keine Songs über Elon Musk enthält.

Grimes bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres ersten Albums seit sieben Jahren vor.

Mit ‚Psy Opera‘, das 2027 erscheinen soll, schlägt die Sängerin ein neues Kapitel auf. Eines steht für sie dabei bereits fest: Ihr früherer Partner Elon Musk wird auf der kommenden Platte musikalisch keine Rolle spielen. Stattdessen möchte sich die 38-Jährige vor allem mit Technologie und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen.

Im Podcast ‚Swiftologist‘ erklärte Grimes, dass sie bewusst darauf verzichtet habe, Songs über den milliardenschweren Unternehmer zu schreiben. „Ich wollte wirklich nicht, dass irgendetwas davon von Elon handelt“, stellte sie klar. Ihr Privatleben sei allerdings keineswegs ein grundsätzliches Tabuthema. Vielmehr habe sie andere Inhalte zunächst für wichtiger gehalten. Auf die Frage, ob die persönlichen Umstände zu heikel seien, um sie in Liedern zu verarbeiten, antwortete sie: „Überhaupt nicht. Ich wollte nur nicht, dass sie an erster Stelle stehen.“

Das Album soll in zwei Teilen erscheinen. Während sich der erste stärker mit technologischen Themen beschäftigt, soll der zweite deutlich persönlicher ausfallen. Rückblickend hätte sich Grimes allerdings eine etwas ausgewogenere Verteilung gewünscht. „Ich wünschte, auf dieser Seite wären etwas mehr Emotionen und auf der anderen etwas mehr Computer zu finden“, räumte sie ein. Das sei ihr einziger wirklicher Kritikpunkt an der Platte.

Die Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz versteht Grimes nicht allein als technisches Experiment. Vielmehr betrachtet sie die Technologie als eine Art Spiegel, der den Menschen etwas über sich selbst verrät. „Es ist fast so, als wäre KI ein Spiegel, durch den wir nach innen schauen und erkennen können, was sie uns über uns selbst zeigt“, erklärte sie. Wie sehr die Arbeit an neuer Musik ihr geholfen hat, persönliche Krisen zu bewältigen, hatte die Künstlerin bereits zuvor im Magazin ‚Interview‘ geschildert. Zwischenzeitlich habe sie sogar vollständig mit der Musik abgeschlossen. Die öffentliche Aufmerksamkeit, ihre privaten Probleme und das Leben als Mutter hätten sie stark belastet. „Ich konnte keine Musik mehr hören, ohne traumatische Erinnerungen zu bekommen“, berichtete sie. Stattdessen habe sie sich zunächst dem Schreiben und Lesen gewidmet. Als sie später gebeten wurde, einen Rap für einen K-Pop-Künstler zu verfassen, entdeckte sie ihre Begeisterung für Musik wieder. Aus dem Auftrag sei schließlich ein kreativer Neustart entstanden. Einige besonders aggressive Stücke habe sie später allerdings wieder von der Platte genommen.

Während ihrer persönlichen Krise habe sie verschiedene Phasen von Nihilismus und Rachsucht durchlebt, gestand Grimes. Das Schreiben sei für sie zu einer Art Ersatz für eine Therapie geworden. „Für die meisten Menschen ist es besser, in einer Therapie oder auf andere Weise darüber zu sprechen. Ich muss es einfach aus mir herausbrennen“, sagte sie. Grimes und Musk waren von 2018 bis 2022 ein Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, X Æ A-Xii und Techno Mechanicus, sowie eine Tochter namens Exa Dark Sideræl. Mit ‚Psy Opera‘ scheint die Musikerin nun vor allem ihre eigene künstlerische Perspektive in den Mittelpunkt stellen zu wollen.