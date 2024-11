Kurzer Video-Call – und das war's Paul Mescal in „Gladiator II“: So schnell engagierte Ridley Scott ihn Schauspieler Paul Mescal hat verraten, dass er seine Rolle in „Gladiator II“ nach einem 30-minütigen Zoom-Anruf mit Regisseur Ridley Scott bekommen hat. „Ridley verschwendet keine Zeit“, so der Ire.