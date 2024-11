Präsidentschaftswahl 2024 Sabrina Carpenter hat die meisten neuen US-Wähler akquiriert

Sabrina Carpenter hat auf ihrer "Short n' Sweet"-Tour junge Menschen zum Wählen angeregt. (eyn/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 11:16 Uhr

Sabrina Carpenter zählt aktuell zu den einflussreichsten Musikerinnen der Welt. Auch in der Politik spielt sie eine Rolle: Wie jetzt bekannt gegeben wurde, führt sie die Liste der Stars an, die es geschafft haben, die meisten Menschen in den USA zum Wählen zu bewegen.

Sabrina Carpenter (25) hat mehr Menschen für die US-Präsidentschaftswahl 2024 angeworben als alle anderen Prominenten. Das hat die überparteiliche Organisation HeadCount am 5. November bekannt gegeben. Der Popstar ist demnach für 35.814 neu registrierte Wähler verantwortlich.

Video News

Zusätzlich zur Unterstützung der Wähler bei der Registrierung gab HeadCount an, dass Carpenter durch Werbegeschenke, Postkarten und persönliche Aktivitäten im Rahmen ihrer "Short n' Sweet"-Tour außerdem 263.087 Wähler zu Dingen wie der Überprüfung des Registrierungsstatus und der Suche nach Wahllokalen ermuntert habe.

HeadCount setzt sich für die Registrierung junger Wähler ein und arbeitet dafür mit Menschen aus der Entertainment-Branche zusammen. Die "Espresso"-Interpretin hatte im Vorfeld ihrer laufenden Welttournee angekündigt, mit der Organisation zu kooperieren.

Auch Green Day wichtiger Partner

Neben Sabrina Carpenter hob HeadCount die Zusammenarbeit mit der Band Green Day hervor. Die Musiker um Frontmann Billie Joe Armstrong (52) konnten demnach auf ihrer "Saviors"-Tour 7.900 neue Wähler zur Registrierung akquirieren und 61.000 Wähler erreichen. Außerhalb dieser Tournee haben sie 46.892 Aktionen im Zusammenhang mit der Wahlbeteiligung zu verantworten und konnten noch mal 22.525 neue Wählern an Bord holen.

Im Vorfeld der Wahl zwischen Donald Trump (78) und Kamala Harris (60) nutzten viele Prominente ihre öffentlichen Plattformen, um ihre Fans zum Wählen aufzufordern. Unter anderem Taylor Swift, Beyoncé oder Jennifer Lopez sprachen sich für die Unterstützung der demokratischen Kandidatin Harris aus. Inzwischen hat sich Donald Trump zum Sieger der Wahl und damit zum 47. Präsidenten der USA erklärt.