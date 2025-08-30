Stars Sabrina Carpenter: Musik von Taylor Swift hat ihr Leben verändert

Taylor Swift Tampa Bay Buccaneers v Kansas City Chiefs Nov 4 2024 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2025, 11:21 Uhr

Die Sängerin schwärmt von ihrer Pop-Kollegin, der sie viel zu verdanken habe.

Taylor Swifts Musik war für Sabrina Carpenter lebensverändernd.

Die ‚Espresso‘-Sängerin war erst acht Jahre alt, als sie zum ersten Mal Taylors Songs hörte – dieser Moment habe sie nachhaltig geprägt. Sabrina, die in den vergangenen Jahren riesige Erfolge feierte, erzählte in der TV-Show ‚CBS Mornings‘: „Ich habe zu ihr aufgeschaut, seit ich… Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich einen Song von ihr gehört habe. Ich war acht Jahre alt, im Schulbus, und es war… als hätte sich mein Leben verändert.“

Die 26-Jährige wird auf Taylors mit Spannung erwartetem neuen Album ‚The Life of a Showgirl‘ zu hören sein, das im Oktober erscheint. Sabrina begleitete die ‚Cruel Summer‘-Interpretin außerdem als Support-Act auf ihrer rekordbrechenden ‚Eras‘-Tour. Bei ihrem Auftritt in der Sendung äußerte sich die Chartstürmerin auch zu Taylors Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce. „Ich freue mich einfach für die beiden“, betonte sie.

Schon im vergangenen Jahr plauderte Sabrina aus, dass sie Taylor zu ihren „aller-, allerbesten Freundinnen“ zählt. Die Musikerin erzählte, wie sehr sie es genießt, Zeit mit dem Pop-Superstar zu verbringen und von ihm zu lernen. Gegenüber ‚Variety‘ schwärmte sie: „Taylor ist ein Rockstar! Sie ist einfach eine Gangsterin in allem, was sie tut. Egal, was die Leute sagen – alles, was ich je von ihr gesehen habe, hat sie mit Anmut gemeistert.“ Die ‚Manchild‘-Künstlerin fügte hinzu: „Diese Posts darüber, dass ich ‚um ihre Erlaubnis bitten‘ müsse – nein. Sie ist eine meiner aller-, allerbesten Freundinnen und wir gehen zusammen essen oder schreiben uns Nachrichten und updaten uns, so wie man es mit der besten Freundin eben macht.“