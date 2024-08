Stars Sabrina Carpenter: Probleme im Liebesleben

Sabrina Carpenter - Variety's 2024 Power Of Young Hollywood - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2024, 18:00 Uhr

Die 25-jährige Sängerin verliebt sich nicht mehr so schnell wie früher.

Sabrina Carpenter verliebt sich nicht mehr so schnell wie früher.

Die 25-jährige Sängerin soll bis vor kurzem in einer On-Off-Beziehung mit Schauspieler Barry Keoghan gewesen sein. Leider, so verriet Sabrina jetzt in einem neuen Interview, falle es ihr mit zunehmendem Alter nicht mehr so leicht Gefühle für andere Menschen zu entwickeln. ‚Chicken Shop Date‘-Moderatorin Amelia Dimoldenberg antwortete sie auf die Frage, ob sie es leicht finde sich zu verlieben: „So eine großartige Frage, die du mir in diesem Hähnchenimbiss stellst. Als ich jünger war, habe ich mich schnell verliebt. Jetzt verliebe ich mich mehr – ich will nicht, dass sich das traurig anhört – aber ich verliebe mich mit mehr Wissen.“

Auf ihrem neuesten Album ‚Short n‘ Sweet’ verarbeitet Sabrina vor allem ihre kürzesten Romanzen, die sie laut eigener Aussage „am meisten beeinflusst“ haben. Heute sei sie dennoch immer noch dieselbe Person wie damals, beteuerte die Musikerin vor kurzem im Interview mit Zane Lowe für Apple Music 1. „Ich habe es aus mehreren Gründen ‚Short n‘ Sweet‘ genannt“, erklärte sie. „Nicht, weil ich vertikale Probleme habe. Es ging eher darum, dass ich an einige dieser Beziehungen gedacht habe und daran, dass sie die Kürzesten waren, die ich je hatte, sie mich aber am meisten beeinflusst haben.“