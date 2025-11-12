Film Sabrina Carpenter spielt in Musical-Verfilmung von ‚Alice im Wunderland‘ mit

Sabrina Carpenter - AVALON - MTV VMAs - September - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin hat sich ein lukratives Filmprojekt geangelt - sie spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern betätigt sich auch als Produzentin.

Sabrina Carpenter wird in einem ‚Alice im Wunderland‘-Musicalfilm die Hauptrolle spielen und zugleich als Produzentin tätig sein.

Die 26-jährige Sängerin wird dabei unter der Regie von Lorene Scafaria (‚Hustlers‘) stehen, die auch das Drehbuch zum Film schreibt. Grundlage ist Lewis Carrolls gleichnamiger Buchklassiker. Insider aus dem Umfeld des Projekts verrieten gegenüber ‚Variety‘, dass Carpenter bereits im Jahr 2024 auf Universal zugegangen sei, um die Filmidee vorzuschlagen. Das Projekt habe an Fahrt aufgenommen, nachdem Scafaria zugesagt hatte, Regie zu führen und das Drehbuch zu schreiben.

Carpenter wird den Film gemeinsam mit Marc Platt über dessen Firma Marc Platt Productions (bei Universal angesiedelt) sowie Leslie Morgenstein und Elysa Koplovitz Dutton von Alloy Entertainment produzieren. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, sei das ‚Alice im Wunderland‘-Musical ein echtes „Herzensprojekt“ für die Popsängerin.

Sabrina Carpenter ist auf der Leinwand keine Unbekannte: Sie war bereits 2013 an der Seite von Daniel Radcliffe im Film ‚Horns‘ zu sehen und spielte außerdem in ‚Wie Jodi über sich hinauswuchs 2‘ mit. Im Mai hatte Produzentin Judy Craymer verraten, dass sie sich die ‚Espresso‘-Interpretin gut in ‚Mamma Mia 3‘ vorstellen könnte.

„Sie wäre eine Göttin – oder eine Verwandte, die Meryl Streep sehr ähnlich sieht“, schwärmte Craymer gegenüber ‚Deadline‘. Carpenter gilt als großer ABBA-Fan und hat während ihrer ‚Short n’ Sweet‘-Tour einige der bekanntesten Songs der legendären schwedischen Band performt. Auch Amanda Seyfried hat sich in der Vergangenheit bereits dafür ausgesprochen, dass die Chartstürmerin in Teil drei ihre Filmtochter spielt.