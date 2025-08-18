Stars Sam Asghari bezeichnet Kevin Federline spöttisch als ‚professionellen Vater‘

Bang Showbiz | 18.08.2025, 11:00 Uhr

Der Ex-Mann von Britney Spears wurde gefragt, was er von der kommenden Autobiografie des Tänzers hält.

Sam Asghari äußert sich mit bissigen Worten über Kevin Federline.

Der Ex-Mann von Britney Spears ließ die spitze Bemerkung über den Tänzer fallen, als er nach seiner Meinung zu Federlines bevorstehenden Memoiren ‚You Thought You Knew‘ gefragt wurde. In einem von ‚TMZ‘ geteilten Video antwortete Asghari auf die Frage nach der Autobiografie, die Einblicke in Federlines frühere Ehe mit Spears sowie seine Erfahrungen als Vater verspricht: „Nun ja, er war ein professioneller Vater.“ Das Model fügte hinzu: „Es wäre das erste Buch, das dir zeigt, wie man ein professioneller Vater wird.“

Die Aussage machte der 31-Jährige beim Verlassen des The Abbey, einem beliebten Club in West Hollywood. Federline, der von 2004 bis 2007 mit Spears verheiratet war, hatte Anfang des Monats angekündigt, dass seine Memoiren in Arbeit seien. Er beschrieb das Buch als „äußerst intim und transparent“ und will darin Einblicke in seinen Aufstieg zum Ruhm, die Herausforderungen der Vaterschaft und die seelischen Belastungen eines öffentlichen Lebens geben.

In einer Pressemitteilung erklärte der 47-Jährige: „Ich habe meine größten Träume verwirklicht, verheerende Herzschmerzen erlebt und ständiger Häme getrotzt – und all das, während ich der Vater wurde, den meine Kinder brauchten, als sie ununterbrochene emotionale Turbulenzen durchlebten.“ Die Memoiren sollen am 21. Oktober 2025 erscheinen.

Federline hat mit Spears zwei Söhne: Sean Preston (19) und Jayden James (18). Nach der Scheidung erhielt der frühere Background-Tänzer das Sorgerecht und monatlich 20.000 Dollar Unterhalt, bis die Kinder volljährig waren. Später heiratete er Victoria Prince und bekam mit ihr die Töchter Jordan Kay (12) und Peyton Marie (9). Aus einer früheren Beziehung mit Schauspielerin Shar Jackson hat er zudem zwei weitere Kinder: Kori Madison (21) und Kaleb Michael Jackson (19).