Stars Sam Asghari: Ehe mit Britney Spears hat sich ’sehr real‘ angefühlt – nach Behauptungen über ‚falsche Ablenkung‘

Sam Asghari sagt, seine Ehe mit Britney Spears sei für ihn „sehr real“ gewesen.

Der 31-jährige Schauspieler – der von Juni 2022 bis zur Trennung im Juli 2023 mit dem Popstar verheiratet war – reagierte damit auf die Aussage seiner Ex-Frau, ihre Beziehung sei nur eine „falsche Ablenkung“ davon gewesen, dass sie von ihren Söhnen „abgeschnitten“ war. Die 43-Jährige hatte diese Woche darüber gesprochen, wie ihre Söhne Jayden James (18) und Sean Preston (19) im Jahr 2023 mit ihrem Vater Kevin Federline nach Hawaii gezogen waren. Das Verhältnis der Sängerin zu ihren Kindern war bereits zuvor belastet.

In einem Statement gegenüber dem ‚People‘-Magazin erklärte Sam nun: „Unsere Ehe war für mich sehr real. Sie mag kurz gewesen sein, aber wir waren sieben Jahre zusammen. Ich war in sie verliebt, werde sie immer lieben und wünsche ihr immer nur das Beste.“

Britney hatte behauptet, ihre Ehe sei für sie eine Möglichkeit gewesen, sich von ihrem Kummer abzulenken. Auf Instagram schrieb sie: „Wir sind einfach Menschen, so zerbrechlich und menschlich – die schwersten Jahre meines Lebens waren die drei Jahre ohne meine beiden Söhne… Ich durfte weder anrufen noch schreiben und ich erinnere mich, dass mein Geheimnis zum Überleben Verdrängung und viele Tränen waren. Es ist seltsam – Sam und ich waren verheiratet, aber es fühlte sich fast wie eine falsche Ablenkung an, die mir helfen sollte, damit fertigzuwerden…“

Da sich ihr Verhältnis zu ihren Söhnen nun wieder verbessert hat, glaubt Britney, dass sie dabei ist, zu heilen. Sie schrieb weiter: „Nun, ich weiß, dass ich heile, weil ich wieder Hunger habe wie ein Kind oder Baby… Ich habe so großen Hunger, dass es wehtut, und wenn ich esse, ist es, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben essen… Ich glaube, auch wenn ich mein Zuhause geliebt habe, steckt dort viel zu viel Missbrauch und Trauma.“