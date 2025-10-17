Musik Sam Fender gewinnt den Mercury Prize 2025

Der englische Sänger hat den Preis für das beste britische oder irische Album erhalten.

Sam Fender ist mit dem Mercury Prize 2025 ausgezeichnet worden.

Der englische Singer-Songwriter erhielt für sein Werk ‚People Watching‘ den mit 25.000 Pfund (umgerechnet rund 29.000 Euro) dotierten Preis für das beste britische oder irische Album des Jahres. Sam gab anschließend zu, selbst überrascht über seinen Erfolg zu sein. Der 31-Jährige war sichtlich perplex, als sein Name vor dem Publikum verkündet wurde. „Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass das passieren würde. Ich habe die letzten zehn Minuten nur geweint“, gestand er gegenüber der BBC.

Sam wurde in der Utilita Arena in Newcastle mit tosendem Applaus gefeiert. Der Musiker – der bereits 2022 für sein zweites Album ‚Seventeen Going Under‘ nominiert war – widmete seine Auszeichnung seiner ehemaligen Mentorin Annie Orwin. „Ich hatte die Ehre und das Glück, in der letzten Woche ihres Lebens bei ihr zu sein. Der Titelsong handelt von ihr – und vom Thema Trauer“, erklärte Sam, der zuvor den Titelsong seines preisgekrönten Albums live performt hatte.

Der Rest seines Albums bestehe aus „vielen lokalen Geschichten, kleinen Momentaufnahmen aus Shields und von den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin.“ Der Künstler fügte hinzu: „Also im Grunde wie bei all meinen anderen Alben – aber ich glaube, diesmal haben wir es richtig gemacht.“

Die diesjährige Preisverleihung wurde von London nach Newcastle verlegt – mit dem Ziel, die Musikbranche offener und weniger londonzentriert zu gestalten. Sam freute sich besonders, die Auszeichnung in seiner Heimatstadt entgegenzunehmen, und bemerkte, dass Newcastle „immer ein bisschen in einer isolierten Blase“ vom Rest der britischen Musikszene gelebt habe. Der Sänger – der sich gegen Konkurrenten wie Pulp und Wolf Alice durchsetzte – fügte hinzu: „Dass das jetzt Anerkennung findet, ist wirklich wichtig. Hoffentlich ist das der Anfang von vielen weiteren wunderbaren Dingen.“