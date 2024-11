Musik Sam Fender: Neue Stadion-Shows angekündigt

Sam Fender - Leeds Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 16:00 Uhr

Sam Fender hat für den nächsten Sommer drei große Stadion-Headliner-Shows angekündigt, um sein kommendes neues Album ‚People Watching‘ zu promoten.

Der 30-Jährige wird am Freitag, den 6. Juni, im London Stadion spielen, was seine bisher größte Headliner-Show wird, bevor er für zwei Shows in seine Heimatstadt Newcastle in den Norden zurückkehrt. Dort wird er am Donnerstag, den 12. und Samstag, den 14. Juni im St. James‘ Park auftreten.

Es ist das dritte und vierte Mal, dass der Musiker aus North Shields in seinem Heimatstadion auftritt, nachdem es im Jahr 2023 zwei Nächte lang ausverkauft war. Sam wird damit die Rolling Stones überholen, die bereits dreimal im St. James‘ Park aufgetreten sind. Die Show im London Stadion wird Sams erster Auftritt nächsten Sommer sein und die Show soll 75.000 Zuschauer fassen.

CMAT ist der Support-Act bei allen drei Shows, und The War on Drugs werden am 6. und 14. Juni zusätzlich spielen. Fans, die ‚People Watching‘ bis Montag (25. November) um 10 Uhr in Sams Store vorbestellen oder die Platte bereits über den Store vorbestellt haben, erhalten am Dienstag, den 26. November, ab 9.30 Uhr frühzeitigen Zugang zu Tickets. Alle restlichen Tickets gehen am Freitag, 29. November, ab 9.30 Uhr über www.samfender.com in den allgemeinen Verkauf. Ein Pfund von jedem verkauften Ticket wird an ausgewählte Kulturorganisationen wie Youth Music und Sunday For Sammy gespendet, um die Kunst im Nordosten Englands zu unterstützen.

Letzte Woche gab es eine explosive Rückkehr von Fender, als bekannt wurde, dass sein drittes Album ‚People Watching‘ schon am 21. Februar 2025 erscheinen soll. Sam wird nächsten Monat auch auf die erste Etappe der ‚The People Watching Tour‘ durch Großbritannien und Irland aufbrechen, von der alle Arena-Termine längst ausverkauft sind. Im März 2025 geht es dann für die zweite Etappe der Tour nach Europa. Sam ist auch für den Auftritt beim Rock Werchter Festival im Juli nächsten Jahres bestätigt.

Sam Fender Live – People Watching Tour

2024 (mit Wunderhorse):

2. Dezember – 3Arena, Dublin (AUSVERKAUFT)

4. Dezember – First Direct Arena, Leeds (AUSVERKAUFT)

6. Dezember – Co-Op Live, Manchester (AUSVERKAUFT)

7. Dezember – Co-Op Live, Manchester (AUSVERKAUFT)

10. Dezember – The O2, London (AUSVERKAUFT)

12. Dezember – The O2, London (AUSVERKAUFT)

13. Dezember – Utilita Arena, Birmingham (AUSVERKAUFT)

16. Dezember – OVO Hydro, Glasgow (AUSVERKAUFT)

17. Dezember – OVO Hydro, Glasgow (AUSVERKAUFT)

20. Dezember – Utilita Arena, Newcastle (AUSVERKAUFT)

2025 (mit CMAT):

4. März – Olympia, Paris (AUSVERKAUFT)

5. März – 013 Poppodium, Tilburg (AUSVERKAUFT)

8. März – Halle 622, Zürich (AUSVERKAUFT)

10. März – Palladium, Köln (AUSVERKAUFT)

12. März – Zenith, München (AUSVERKAUFT)

13. März – ChorusLife Arena, Bergamo

16. März – Uber Eats Music Hall, Berlin (AUSVERKAUFT)

18. März – Afas Live, Amsterdam (AUSVERKAUFT)

19. März – Forest National, Brüssel (AUSVERKAUFT)

6. Juni – London Stadion *NEUER TERMIN* (mit The War on Drugs + CMAT)

12. Juni – St. James‘ Park, Newcastle *NEUER TERMIN* (mit CMAT)

14. Juni – St. James‘ Park, Newcastle *NEUES DATUM* (mit The War on Drugs + CMAT)

20.-22. Juni – Hurricane Southside, Deutschland

5. Juli – Rock Werchter, Belgien