Musik Sam Fender veröffentlicht neuen Song mit Elton John am Klavier

Sam Fender - Leeds Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 18:00 Uhr

Sam Fender hat Sir Elton John für seinen kommenden Track 'Talk To You' gewonnen. Der Song kommt am Freitag raus.

Sam Fender hat Sir Elton John für seinen kommenden Track ‚Talk To You‘ gewonnen.

Der Feature-Gast auf dem Song, der seit seiner Live-Premiere in Boston am 17. September schnell zum Lieblingslied der Fans wurde, war zuvor auf einem Billboard angeteasert worden, auf dem stand: „Track 02. Talk To You (ft.)“. Sam (31) hat nun bestätigt: Das „ft.“ steht für Elton John und die 78-jährige Musiklegende wird auf dem Stück in die Tasten greifen. ‚Talk To You‘ erscheint am Freitag (17. Oktober). Auf Instagram schrieb Sam neben dem Artwork: „‚Talk to You‘ mit der Legende @eltonjohn am Klavier erscheint am Freitag.“

Voraussichtlich wird der Titel auf einer Deluxe-Edition von Sams gefeiertem dritten Studioalbum ‚People Watching‘ enthalten sein, das der Geordie-Singer-Songwriter kürzlich angekündigt hat.

An diesem Wochenende erfährt Sam zudem, ob ‚People Watching‘ den diesjährigen Mercury Prize gewinnt. Erstmals in der Geschichte der renommierten Preisverleihung findet die Gala in Newcastle statt – in Sams Heimatregion. Auch FKA twigs, Pulp, CMAT und Wolf Alice gehören zu den Nominierten.

Die 12 Shortlist-Alben umfassen unter anderem CMATs ‚EURO-COUNTRY‘, Fontaines D.C.s ‚Romance‘, twigs‘ ‚EUSEXUA‘, PinkPantheress‘ ‚Fancy That‘, Pulps ‚More‘ und Salieus ‚Afrikan Alien‘. Wolf Alice erhielten ihre dritte Nominierung für ‚The Clearing‘, nachdem sie 2018 mit ‚Visions Of A Life‘ gewonnen hatten und 2021 für ‚Blue Weekend‘ nominiert waren. Jacob Alons ‚In Limerence‘, Joe Webbs ‚Hamstrings and Hurricanes‘, Martin Carthys ‚Transform Me Then Into A Fish‘ und Emma Thackrays ‚Weirdo‘ vervollständigen die Liste. Die Verleihung 2024 fand in den legendären Abbey Road Studios in London statt, wo das gefeierte Debüt ‚This Could Be Texas‘ von English Teacher ausgezeichnet wurde. Der Mercury Prize steigt am 16. Oktober in der Utilita Arena.