Musik Sam Fenders beste Freundin Brooke Bentham ist seiner Band beigetreten

Sam Fender and Brooke Bentham - Instagram August 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 12:00 Uhr

Sam Fenders beste Freundin ist seiner Band beigetreten und ist „überall“ auf seinem neuen Album zu hören.

Der 30-jährige Sänger erinnerte sich an sein erstes Treffen mit Brooke Bentham vor über einem Jahrzehnt durch einen gemeinsamen Freund, der in Newcastle Straßenmusik-Events veranstaltete.

Und jetzt verriet Fender, dass er sich seinen Gesang bei Brooke „abgeguckt“ hätte. Neben einer Reihe von Fotos, die das Duo beim gemeinsamen Jammen zeigen, erzählte Sam auf seinem Account auf Instagram: „Die Legende Brooke Bentham ist der Band beigetreten! Als ich Brooke das erste Mal traf, lernte ich singen. Unser gemeinsamer Freund @paulstephenwalton veranstaltete damals fast jeden Straßenmusikabend in und um Newcastle, aber in Gosforth traf ich Brooke Benthsteen. Ich kam in die Bar und hörte das beste Cover von ‚Dancing in the Dark‘, das ich jemals gehört hatte, und von diesem Moment an waren wir beste Freunde (und ich habe mir ihren Gesang abgeguckt und spielte dieses Cover bei fast jedem Konzert, das ich je hatte, bis zum Umfallen), aber hey! Es hat verdammt noch mal funktioniert!!! Jedenfalls ist sie 13-14 Jahre später der Band beigetreten! Ihre Stimme ist auf dem nächsten Album überall zu hören, es war ein absolutes Vergnügen, wieder mit ihr zu singen, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr hört, was wir gemacht haben.” Die Enthüllung seines neuen Bandmitglieds erfolgt, nachdem Sam zwei Tracks seiner neuen LP live bei einem intimen Konzert in Devon vorgestellt hatte.