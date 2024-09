Film Samuel L. Jackson über seinen ‚Neun-Filme-Vertrag‘ mit Marvel

Bang Showbiz | 30.09.2024, 12:00 Uhr

Samuel L. Jackson verriet, dass er es „irgendwie verrückt“ fand, einen „Neun-Filme-Vertrag“ mit Marvel zu unterschreiben.

Der 75-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Nick Fury in 11 Filmen des Marvel Cinematic Universe, beginnend mit ‚Iron Man‘ aus dem Jahr 2008, und gab zu, dass er nicht geglaubt hatte, dass es möglich wäre, neun Filme zu drehen, ganz zu schweigen von den zwei zusätzlichen Filmen und der TV-Sendungen und Videospiele für das Franchise.

Jackson erzählte in einem Interview gegenüber ‚GQ‘: „Ich wusste, dass ich einen Neun-Filme-Vertrag hatte. Als Kevin [Feige, Präsident der Marvel Studios] das zu mir sagte: ‚Wir werden Ihnen einen Neun-Filme-Vertrag anbieten.‘ Wie lange muss ich am Leben bleiben, um neun Filme zu drehen? Das ist nicht der schnellste Prozess der Welt, das machen die Leute nicht. Ich wusste nicht, dass sie in etwa zweieinhalb Jahren neun Filme machen würden. Das ist irgendwie verrückt, so nach dem Motto: ‚Oh Scheiße, ich verbrauche meine Verträge!‘ Aber es hat geklappt.“ Samuel, der die Figur zuletzt 2023 in ‚The Marvels‘ verkörperte, enthüllte zuvor, dass er, da er die Rolle schon so viele Jahre spielt, weiß, wie die Figur dargestellt werden sollte. Der Star erklärte gegenüber ‚Collider‘: „Ich spiele Nick Fury schon so lange, ich weiß, wie er klingt und ich weiß, wie er denkt und wie er fühlt. Ich weiß, dass die Autoren zu Hause sitzen und schreiben. Wenn der Autor ein Fan dieser Art von Dingen ist, des Superhelden-Genres, dann weiß er, wie es funktioniert.”