Stars Sandra Bullock kann sich kaum an Oscar-Gewinn erinnern, weil sie damals ‚ein Neugeborenes versteckte‘

Sandra Bullock - CinemaCon 2026 - Warner Bros Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 09:00 Uhr

Sandra Bullock kann sich nur noch verschwommen an ihren Oscar-Gewinn im Jahr 2010 erinnern.

Der Grund dafür war nicht etwa die Aufregung über die Auszeichnung, sondern ihr damals streng geheimes Privatleben: Die Schauspielerin hatte kurz zuvor ihren Sohn Louis adoptiert und war völlig übermüdet.

Die heute 62-jährige ‚Practical Magic 2‘-Darstellerin gewann damals für ihre Rolle in ‚The Blind Side‘ den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Bei einem Auftritt in ‚Live with Kelly and Mark‘ wurde Bullock jetzt gefragt, woran sie sich von dem Abend noch erinnern könne. Ihre knappe Antwort: „An nichts!“ Anschließend erklärte sie, dass sie in den Tagen rund um die Verleihung kaum geschlafen habe. „Ich versteckte ein Neugeborenes. Niemand wusste, dass ich Lou hatte“, sagte Bullock. Ihr Sohn habe unter Säurereflux gelitten und deshalb immer nur rund zwei Stunden am Stück geschlafen.

Während der gesamten Oscar-Verleihung sei ihr deshalb vor allem ein Gedanke durch den Kopf gegangen: Sie wollte so schnell wie möglich zurück zu ihrem Sohn. Bullock wusste, dass die Person, die während der Veranstaltung auf Louis aufpasste, vermutlich ebenfalls mit seinem unruhigen Schlaf zu kämpfen hatte. Ein frühzeitiger Abgang war allerdings kaum möglich. Nach der Verleihung musste Bullock noch zur Afterparty und anschließend darauf warten, dass ihr Name in die Oscar-Statuette eingraviert wurde. „Ich war nur so: ‚Können wir uns mit dem Namen bitte einfach beeilen?'“, erinnerte sie sich.

Für die anderen Gäste habe es lediglich so ausgesehen, als sei sie nach dem langen Abend erschöpft. Das habe zwar auch gestimmt, erklärte Bullock, doch eigentlich habe sie vor allem nach Hause zu ihrem Sohn gewollt, von dessen Existenz zu diesem Zeitpunkt niemand öffentlich wusste. Als sie schließlich wieder bei Louis war, trug Bullock noch immer ihre Robe vom roten Teppich. Das Kleid ließ sich offenbar nicht ohne Weiteres ausziehen, sodass sie ihren Sohn kurzerhand darin fütterte. „Der Oscar lag auf dem Boden und Lou saß auf meinem Schoß“, erzählte sie. Rückblickend sei das für sie sogar die beste Art gewesen, den Abend zu beenden. Die Müdigkeit habe ihr geholfen, mit der ohnehin überwältigenden Situation umzugehen.

Bullock hielt die Adoption damals bewusst geheim. Zur gleichen Zeit befand sie sich in der Trennung von Jesse James und hatte beschlossen, ihren ursprünglichen Plan trotzdem weiterzuverfolgen und Louis als alleinerziehende Mutter zu adoptieren. Im April 2010 machte die Schauspielerin schließlich öffentlich, dass Louis Teil ihres Lebens geworden war. Gleichzeitig bestätigte sie ihre Scheidung von James. Fünf Jahre später adoptierte Bullock ihre Tochter Laila.