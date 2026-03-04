Stars Sarah Connor erklärt einen ihrer intimsten Songs

Sarah Connor - Live - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2026, 14:00 Uhr

Sarah Connor erklärt einen ihrer intimsten Songs.

Sarah Connor gewährt mit ihrer neuen Single einmal mehr einen tiefen Einblick in ihr Innenleben – und spricht offen über eine Phase großer Verletzlichkeit, die sie mit ihrem Mann durchlebte.

In einem Gespräch über ‚Zusammen ist man weniger kaputt‘, ein Lied auf ihrem neuen Album ‚Freigeistin‘ das bereits vor Jahren entstand, erzählt die Sängerin, wie schwer es ihr fiel, die eigene Ehekrise in Musik zu verwandeln und öffentlich zu machen. Der Song, der im Zentrum eines aktuellen Interviews bei ‚Apple Music‘ steht, entstammt einer besonders belastenden Zeit in Connors Beziehung. „Da hatten mein Mann und ich eine große Krise – und das jetzt wieder zu singen ist so krass“, gesteht sie mit spürbarer Emotion. In dem Stück verarbeitet sie nicht nur die schwierigen Momente, sondern liefert auch ein seltenes Zeugnis persönlicher Zerbrechlichkeit. Zeilen wie „Vielleicht kommt deine Liebe eines Tages bei mir an“ oder „Schlaf’ mich durch fremde Betten in der Hoffnung, dass ich heile“ spiegeln diese innere Zerrissenheit wider – zwischen dem Wunsch nach Nähe und dem Bedürfnis nach Distanz.

Connor, die sonst ihr Privatleben weitgehend aus dem Rampenlicht hält, erklärt, warum sie sich schließlich zur Veröffentlichung entschloss: „Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, andere Frauen, andere Paare, die auch dadurch gehen … deshalb ist es geizig, es nicht zu teilen.“ Dass sie sich der Öffentlichkeit in dieser Form verletzlich macht, koste sie viel Überwindung. Sie beschreibt, wie sie den Song zunächst schrieb, weglegte und erst nach einiger Zeit mit genügend Abstand den Mut fand, ihn zu veröffentlichen.

Für Connor sei der Track kein gewöhnlicher Popsong gewesen, „wo ich mit fünf Leuten im Raum sitze und sage, was schreiben wir heute“. Vielmehr sei ‚Zusammen ist man weniger kaputt‘ ein Stück ihrer Persönlichkeit – ein ehrlicher, fast schon schonungsloser Blick auf eine Phase, die sie selbst als schwer empfand. Für viele Fans dürfte gerade diese Offenheit ein kraftvolles Signal sein, dass auch Stars wie Connor mit universellen Beziehungsfragen ringen.