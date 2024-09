Von Heilbronn bis Timmendorfer Strand Sarah Connor kündigt Open-Air-Konzerte für 2025 an

Sarah Connor kündigt kleine Sommerkonzerte und eine große Tour an. (ili/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 15:11 Uhr

Sarah Connor wird ihre "My favorite Songs"-Tour mit ein paar wenigen Sommerkonzerten im kommenden Jahr fortsetzen. Von Heilbronn bis Timmendorfer Strand - das sind die sieben Termine und Locations.

Popstar Sarah Connor (44) kündigt die Fortsetzung ihrer "My favorite Songs"-Tour (2024) im kommenden Jahr an. Auch die "My favorite Songs Part II"-Tour wird sich aus einer kleinen Anzahl an Sommerkonzerten zusammensetzen, die unter freiem Himmel in meist kleineren Standorten veranstaltet werden.

Von Heilbronn bis Timmendorfer Strand – Termine und Locations

Das Auftaktkonzert spielt Sarah Connor am 6. Juni im Wertwiesenpark in Heilbronn, Baden-Württemberg. Weiter geht es am 21. Juni auf dem Mehrzweckgelände Tannenhausen im ostfriesischen Aurich. Ihren Auftritt am 28. Juni dürfen die Fans im Ehrenhof der Barockresidenz Schloss Rastatt, Baden-Württemberg, genießen. Einen Tag später, am 29. Juni, gastiert die Sängerin im Stadionpark in Nürnberg.

Den kompletten Juli und fast den ganzen August gibt es keines ihrer kleinen Open-Airs. Weiter geht es am 28. August auf dem Flugplatz Bad Kissingen in Bayern. Am Tag danach, dem 29. August, performt Sarah Connor ihre Lieblingslieder im Ravensberger Park in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Das große Finale der kleinen, feinen Tournee durch die eher seltener bespielten Locations findet am 11. September in der Strand-Arena Timmendorf am Timmendorfer Strand statt.

Sarah Connor: Das Tourende war "irgendwie traurig"

In ihren Instagram-Stories erklärt Sarah Connor, warum die Tour fortgesetzt wird. "Es war irgendwie traurig, als wir dieses Jahr die Tour beendet haben. Und ich dachte mir irgendwie: Wär cool, wenn wir noch ein paar Shows machen – die Show macht so Spaß", sagt sie.

Darüber hinaus arbeitet sie aber auch an einem neuen Album. "Das ist fast fertig", verrät die Sängerin und kündigt strahlend weiter an: "Es wird eine große neue Tour geben."

Tickets sind erstmal für ihre sieben kleineren Sommerkonzerte der "My favorite Songs Part II"-Tour erhältlich – ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.