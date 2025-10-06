Stars Sarah Engels: Ehemann Julian hält sie beim Marathon auf

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 18:00 Uhr

Sarah Engels hat einen weiteren Halbmarathon hinter sich gebracht – trotz Hemmschuh.

Die Sängerin und ihr Ehemann sind schon öfter lange Strecken gelaufen und konnten auch schon die ein oder andere Medaille mit nach Hause nehmen. Der Kölner Halbmarathon, den das Paar jetzt absolvierte, hätte aber besser laufen können. Genauer gesagt hätte es schneller gehen können – findet Sarah.

„Sarah hat kurz eine Idee gehabt, aber es war mal wieder richtig geil. Nächste Challenge done“, freute sich Sarah Engels jetzt auf Instagram. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin postete ein Bild von sich und Ehemann Julian Engels, auf dem sie stolz ihre Medaillen des Kölner Halbmarathons in die Kamera halten. Dann allerdings muss sie ein wenig schimpfen, denn sie hätte die 21,1 Kilometer gerne in unter zwei Stunden geschafft – ein Ziel, an dem Julians Blase sie hinderte. Scherzhaft fügte Sarah hinzu: „Ohne deine drei Toilettenpausen wären wir auch unter zwei Stunden gewesen.“

Allerdings scheint die Musikerin den kleinen Seitenhieb auf den Fußballspieler mit genügend Humor zu meinen, denn sie freut sich bereits jetzt auf das nächste sportliche Abenteuer mit ihrem Ehemann. „Beim nächsten Mal dann“, sagte sie der Zwei-Stunden-Marke den Kampf an. Und auch der nächste Halbmarathon wird sicherlich zusammen bestritten – so wie Sarah und Julian alles tun. Das beweist auch ein Clip in dem Post, der die beiden am Ende des Halbmarathons beim Einlaufen ins Ziel zeigt – gemeinsam, Hand in Hand, fröhlich lachend.