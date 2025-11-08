Stars Sarah Ferguson angeblich ‚von königlicher Familie fallen gelassen und von High Society ausgegrenzt‘

Sarah Ferguson, Duchess of York - Jan 23 -Lisa Marie memorial - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2025, 10:02 Uhr

Inmitten des Epstein-Skandals findet sich die Ex-Frau von Andrew Mountbatten Windsor plötzlich ohne Verbindungen und Unterkunft wieder.

Sarah Ferguson soll Berichten zufolge von der royalen Familie und der High Society ausgeschlossen worden sein.

Freunde der ehemaligen Herzogin äußerten diese Behauptung, während sie sich darauf vorbereitet, ihr langjähriges Zuhause, die Royal Lodge, zu verlassen – nachdem sie und ihr Ehemann Andrew Mountbatten Windsor aufgrund ihrer Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ihre royalen Titel aberkannt bekommen hatten.

Eine enge Freundin von Sarah enthüllte gegenüber ‚The i Paper‘: „Sie wurde fallen gelassen. Ich versuche, ihre Stimmung aufrechtzuerhalten, aber als wir gesprochen haben, wirkte sie einsam und isoliert.“ Die Freundin fügte hinzu, dass Sarahs Töchter, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, weiterhin zu ihr hielten – ebenso wie Andrew. Doch Sarah, die seit Langem mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, soll kaum noch Optionen haben, was ihre zukünftige Unterkunft betrifft, und bislang keine dauerhafte Alternative gefunden haben.

Die 66-Jährige lebt seit 2008 mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor in dem 30-Zimmer-Anwesen in Windsor. Sie soll das luxuriöse Haus innerhalb der nächsten Monate verlassen müssen. König Charles habe deutlich gemacht, dass seine Verantwortung sich nur darauf beschränke, für seinen Bruder eine Unterkunft zu finden.

Sarah verlor ihren Titel Herzogin von York sowie einen Großteil ihrer Einkünfte, nachdem sie in den Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verwickelt worden war. In einer E-Mail, die sie 2011 an Epstein schrieb – und die Anfang dieses Jahres öffentlich wurde –, entschuldigte sich Sarah überschwänglich dafür, sich nach seiner Verurteilung 2008 wegen der Vermittlung Minderjähriger zum Sex von ihm distanziert zu haben.

Ein Nahestehender behauptete, die E-Mail sei „in Panik“ und ohne rechtlichen Rat verfasst worden: „Sie hatte Angst, dass Epstein sie wegen Verleumdung verklagen könnte. Sie hatte keine Verbrechen begangen – sie war einfach ungeschickt. Wenn in Piccadilly eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen würde, würde Sarah draufsteigen und sie auslösen.“