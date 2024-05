Stars Sarah Ferguson: Cannes-Unverschämtheit überraschte sie

Sarah Ferguson - amfAR Gala Cannes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2024, 10:00 Uhr

Sarah Ferguson war schockiert, als die Menge bei der amfAR-Wohltätigkeitsgala bei den Filmfestspielen von Cannes während ihrer Rede schwatzte.

Die 64-jährige Philanthropin und Autorin, die mit Prinz Andrew (64) verheiratet war, war ein besonderer Gast bei der Party am 23. Mai und war dort, um die genialen Wissenschaftler hinter der AIDS-Forschung und HIV-Prävention ins Rampenlicht zu rücken.

Ein Gemälde der verstorbenen Königin Elizabeth II. – Sarahs ehemaliger Schwiegermutter – wurde für mehr als 400.000 Pfund für den guten Zweck versteigert, aber Sarah war gezwungen, die rüpelhaften Gäste auszuschimpfen und beschuldigte sie, nur zum „Feiern“ da zu sein und nicht, um der herausragenden Arbeit zu applaudieren. In einem Clip von der Veranstaltung, der von Model Heidi Klum in den sozialen Medien geteilt wurde, sagte Sarah, Herzogin von York, dass sie „aufhören, aufhören, aufhören“ und aufpassen sollten, aber sie reagierten gar nicht. Fergie wütete: „Ruhig, weil die unglaubliche Person Simon de Pury heute Abend einen erstaunlichen Job gemacht hat, das ist außergewöhnlich, und alles, was ich jedem in diesem Raum sagen möchte, ist Stopp, Stopp, Stopp. Haben Sie gesehen, dass ich das Mikrofon entfernt habe, weil Sie alle sagen: ‚Ich will gehen, denn wo ist die nächste Party? Was sollen wir als nächstes tun?‘ Aber was ich sagen möchte, ist, warum wir hier sind? Wie sieht die Zukunft aus und warum machen wir unseren Planeten nicht besser für die Jugend von morgen?“ Sarah sagte dann: „Es tut mir so leid, dass wir Ihren Planeten vollständig zerstört haben, aber danke an amfAR und diese Leute mit wissenschaftlicher Brillanz.“

Zu Beginn des Tages sprach sie über die Bedeutung der „Familieneinheit“, als sie gefragt wurde, wie sie dazu beitrage, König Charles (75) und Catherine, Prinzessin von Wales (42), bei ihren Krebsbehandlungen zu unterstützen. Sarah, die selbst bereits zweimal Angst vor Krebs haben musste, aber jedes Mal „Entwarnung“ bekam, sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ich denke, die Einheit der Familie ist der Schlüssel. Ich denke, der Schlüssel zum Leben ist, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen. Und auch Vergebung ist eine großartige Sache. Ich denke, Vergebung für sich selbst und Vergebung für andere.“