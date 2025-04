Stars Teddi Mellencamp: Ihre Tumore sind ‚geschrumpft oder verschwunden‘

Teddi Mellencamp September 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2025, 11:00 Uhr

Teddi Mellencamp verriet, dass ihre Tumore „geschrumpft oder verschwunden“ seien.

Die 43-jährige Prominente verkündete in den sozialen Medien, dass sie sich trotz ihres anhaltenden Kampfes gegen den Krebs aktuell auf dem Weg der Besserung befinden würde.

Mellencamp schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Ein Update, das ich unbedingt noch mit euch teilen möchte! Alle Tumore im Stadium 4 (metastasiertes Melanom in meinem Gehirn und meiner Lunge) sind geschrumpft oder verschwunden, sodass ich noch etwa sechs Wochen Immuntherapie vor mir habe.“ Teddi erklärte zudem, dass sie sich bei allen bedanken möchte, die ihr ihre „Liebe, Gebete und positive Energie“ geschickt haben. Die Prominente teilte auch ein positives Update per Videobotschaft, in dem sie enthüllte: „Ehrlich gesagt, habe ich jetzt genug geweint, aber ich habe gerade alle meine Scans hinter mir und meine Tumore sind deutlich geschrumpft. Die Ärzte glauben, dass das alles funktionieren wird und ich wieder ganz die Alte sein und mich gut fühlen werde.“ Am Anfang des Monats wurde ihr mitgeteilt, dass sie eine 50-prozentige Chance habe, den Krebs zu überleben.