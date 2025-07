Film Sarah Jessica Parker gibt Update zu ‚Hocus Pocus 3‘

Sarah Jessica Parker at the And Just Like That premiere - Getty - December 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 14:00 Uhr

Laut der Schauspielerin würde die Besetzung gerne für einen weiteren Film der Grusel-Reihe vor der Kamera stehen.

Sarah Jessica Parker führt „einige Gespräche“ über ‚Hocus Pocus 3‘.

Obwohl es im vergangenen Jahr keine weiteren Updates zu einer Fortsetzung der Grusel-Reihe gab, befindet sich der Film offenbar noch in Planung. Die 60-jährige Schauspielerin erklärte nun, dass sie und die restliche Besetzung gerne dabei wären. In der Sendung ‚Watch What Happens Live!‘ verriet sie: „Es gibt keine weiteren Entwicklungen, außer dass wir es gerne machen würden. Wir führen einige Gespräche.“

Im Originalfilm von 1993 spielten Jessica Parker, Bette Midler und Kathy Najimy die Sanderson-Schwestern, ein Hexen-Trio, das an einem Halloween-Abend wiedererweckt wird. Vor einem Jahr forderte Midler – die ihre Rolle als Hexe Winifred ‚Winnie‘ Sanderson in der erfolgreichen Fortsetzung von 2022 erneut spielte – Disney auf, ‚Hocus Pocus 3‘ in Auftrag zu geben, solange die Schauspieler „noch atmen“.

Im Juli sagte sie in der QVC+-Talkshow ‚Busy This Week‘ mit Busy Philipps: „Ich habe das Drehbuch nicht gesehen, aber ich habe Gerüchte gehört. Ich denke, wenn sie es machen, sollten sie es jetzt tun, denn die Zeit rennt nicht nur, sie rast förmlich Richtung Ziellinie.“ Midler scherzte: „Holt uns, solange wir noch atmen, mein Gott!“ Midler gab in der Sendung außerdem zu, dass sie den Originalfilm von 1993 zunächst für einen „Flop“ hielt, bevor er sich zum „Kultklassiker“ mauserte.

Im Juni 2024 verriet die Schauspielerin, dass Gespräche über einen dritten Teil der Reihe stattgefunden hätten. „Jetzt sprechen sie vorsichtig und behutsam über einen dritten Teil. Ja, sie sprechen über einen dritten. Der zweite war ein großer Erfolg“, plauderte sie in der ‚Jess Cagle Show‘ bei ‚SiriusXM‘ aus.