Film Sarah Jessica Parker hofft auf ‚Die Familie Stone – Verloben verboten!‘-Sequel

Sarah Jessica Parker - May 2025 - Avalon - PEN American Literary Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 11:00 Uhr

Sarah Jessica Parker sagt, eine Fortsetzung von ‚Die Familie Stone – Verloben verboten!‘ sei nach dem Tod von Diane Keaton ein „bittersüßes Dilemma“.

Die 60-jährige Schauspielerin hofft, dass die Fortsetzung des beliebten Weihnachtsklassikers von 2005 trotz des Todes der legendären Schauspielerin, die in dem Film die Rolle der Sybil Stone spielte, im Oktober im Alter von 79 Jahren noch gedreht wird.

Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich bin so aufgeregt … aber angesichts des Verlusts von Diane Keaton ist es ein eher bittersüßes Dilemma. Aber es war eine ganz besondere Gruppe von Schauspielern, und vor Dianes Tod gab es Gespräche mit allen, also hoffe ich, dass wir es schaffen werden. Das Schwierigste sind die Terminpläne aller Beteiligten.“

Parker bestätigte auch, dass Bette Midler und Co. immer noch an einem dritten ‚Hocus Pocus‘-Film arbeiten, und sie scherzte, dass die 80-Jährige wie ein aufgeregter Teenager sei, wenn es um den Film geht. Sie fügte hinzu: „Sie arbeiten daran. Wo Better [Midler] hingeht, gehe ich auch hin. Bette ist wie ein 13-jähriges Mädchen mit einem neuen Fahrrad.“

Im Oktober deutete Midler, dass das Drehbuch für ‚Hocus Pocus 3‘ brillant sei. In der Sendung ‚Watch What Happens Live‘ sagte sie: „Nun, wissen Sie, sie haben mir ein Drehbuch geschickt, und vieles davon war brillant. Also war ich sehr aufgeregt. Und jetzt versuchen wir herauszufinden, was es ist, wo es gedreht werden soll, wie viel es kosten wird und all diese logistischen Dinge.“ Im Original von 1993 spielten Midler, Parker und Kathy Najimy die Sanderson-Schwestern, ein Trio von Hexen, die in einer Halloween-Nacht wieder zum Leben erweckt wurden.