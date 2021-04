Sarah Lombardi: Wandert sie mit Alessio und Julian auch aus?

09.04.2021 14:43 Uhr

Erst vor wenigen Monaten ist Sarah Lombardi umgezogen und hat sich ein Liebes-Nest mit ihrem Verlobten Julian Büscher gesucht. Plant sie jetzt aber doch ihre Auswanderung?

Momentan geht unter den Influencern ein Trend umher! Immer mehr Social-Media-Stars wandern aus und suchen sich als Ziel Dubai aus, denn wer träumt nicht, gerade in dieser schweren Zeit, von schönen Sandstränden und Sonnenschein.

Sie schaut nach einer Immobilie

Doch Sarah Lombardi und ihr Verlobter Julian Büscher planen keine Auswanderung nach Dubai, sonder liebäugeln mit Portugal. Dort suchen die beiden gerade nach einer Immobilie.

Schon vor einigen Tagen kündigte Sarah an, dass sie sich nach einem Haus in Portugal umsehen würde und deswegen auch dort im Urlaub war. Machen sie jetzt wirklich Nägel mit Köpfen?

Was wird aus Alessio?

Söhnchen Alessio ist momentan in der Vorschule und wird in diesem Jahr eingeschult. Außerdem wohnt Papa Pietro Lombardi ebenfalls in Köln, genauso wie Sarahs geliebte Mutter und ihre Großeltern.

Wird sie wirklich Deutschland und ihren Liebsten den Rücken kehren und nach Portugal ziehen? Nein, natürlich nicht, wie sie auf Instagram verriet: „Wir suchen etwas zum Vermieten. Aber auch als kleinen Rückzugsort für uns. Ich denke, in Immobilien zu investieren, ist immer eine langfristige und gute Idee.“

Portugal oder Deutschland?

Trotzdem scheint Sarah weiter hin- und hergerissen zu sein, wie sie erklärt: „Wir sind auf der Suche nach einem Ferienhaus hier in Portugal und möchten gern in Immobilien investieren.“

Und weiter: „Wir sind ehrlich gesagt noch hin- und hergerissen, ob wir eher in Immobilien hier in Portugal investieren wollen oder doch lieber nach etwas in Deutschland schauen wollen.“

Hochzeit geplant

Noch scheinen sich die beiden nicht entschieden zu haben und es sieht so aus, als haben sie es auch nicht sehr eilig, sich bald zu entscheiden. Neben dem Kauf einer Immobilie steht bei Sarah und Julian außerdem auch die Hochzeit an.

Einen Hochzeitssänger haben sie bereits: Ex-Mann Pietro. Das verriet er selbst vor einiger Zeit: „Sie sind ein tolles Paar und Sarah hat mich schon gebucht als Hochzeitssänger. Ich performe ‚Call my name‘ – Pianoversion.“

