Stars Sarah Silverman: Sie reflektiert über ihre bisherige Comedy-Karriere

Sarah Silverman - Famous - Late Show With Stephen Colbert - New York - October 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2025, 16:00 Uhr

Sarah Silverman erzählte, dass sie in den frühen Jahren ihrer Karriere bewusst „ignorant-arrogant“ gewesen sei.

Die 54-jährige Komikerin konnte aus ihren Fehlern der Vergangenheit, darunter einem Comedy-Sketch mit schwarz geschminktem Gesicht, wertvolle Lektionen lernen.

Sarah verriet in einem Gespräch mit ‚The Guardian‘: „Manche Komiker sagen: ‚Entschuldige dich nie.‘ Meine Regel lautet: ‚Entschuldige dich immer, wenn es dir leid tut, und nie, wenn es dir nicht leid tut.‘ Es ist so einfach – es tat mir leid.“ Silverman sei stolz darauf, sich während ihrer Stand-up-Karriere weiterentwickelt zu haben. Die Künstlerin sagte: „Ich mag es, ein Teil der Welt um mich herum zu sein, Neues zu lernen und mich dadurch zu verändern. Komiker, die immer noch das machen, was sie taten, als sie berühmt wurden, das ist echt schade.“ Eine Reihe neuer Comedy-Stars seien von Sarahs „ignorant-arroganter“ Ära beeinflusst worden, gegen die die Komikerin jedoch keinen Groll hege: „Ich habe legendäre Komiker so frustriert erlebt, als die nächste Generation ihren Einfluss aufgriff und sich weiterentwickelte. Ich habe gesehen, wie sie das zerfraß – und so kann man einfach nicht leben.“